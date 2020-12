Life

“The 2night Show”: η Τετάρτη είναι “γυναικεία υπόθεση” (εικόνες)

Τέσσερις λαμπερές καλεσμένες κάθονται απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μας κρατούν ξεχωριστή συντροφιά.

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Νight Show» τη Νεφέλη Κουλούρη στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Η Νεφέλη ή αλλιώς «Δόμνα», η αρραβωνιαστικιά του Κωνσταντή από τις «Άγριες Μέλισσες», μιλά για τον ρόλο της, για το αν της αρέσει που την αντιπαθεί το τηλεοπτικό κοινό αλλά και για τις σκηνές που απολαμβάνει περισσότερο κατά τα γυρίσματα.

Η νεαρή ηθοποιός μιλά, επίσης, για τα παιδικά της χρόνια, εξηγεί γιατί βαπτίστηκε σε ηλικία 5 ετών και για το πώς την αντιμετωπίζουν οι πελάτες στο τσέχικο εστιατόριο των γονιών της, όπου συνεχίζει να εργάζεται. Τέλος, τραγουδά μαζί με τους «Prestige the band» και αποκαλύπτει πως θα ήθελε να εργαστεί επαγγελματικά σαν τραγουδίστρια στο μέλλον.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών Γωγώ Τσαμπά, καλεσμένη του Γρηγόρη ανοίγει την καρδιά της και μιλάει όχι μόνο για την καριέρα της στο παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Πότε τραγούδησε για πρώτη φορά μαζί με τον πατέρα της στο πάλκο; Γιατί κρατάει πάντα το κομποσκοίνι της στο χέρι; Πώς είναι μια ζωή γεμάτη με πανηγύρια; Η Γωγώ Τσαμπά περιγράφει, επίσης, πώς βιώνει τη δεύτερη καραντίνα και αποκαλύπτει πως δεν αντέχει με τίποτα τη μοναξιά.

Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us» καθώς και για τη συνεργασία της με τον Θανάση Πασσά.

Στο «The 2Νight Show» έρχονται και οι εντυπωσιακές αδελφές Πρέλεβιτς που δημιούργησαν το δικό τους επιτυχημένο brand.

Η Τέα μιλά για τη ζωή της στο Λονδίνο, καθώς και για τον γάμο «αστραπή» με μέλος της Βασιλικής Οικογένειας της Ινδίας.

Η Άννα μιλά για τις σχέσεις αλλά και τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν και ομολογεί ότι δε θα έκανε ποτέ σχέση με κοντύτερο άνδρα από εκείνη.

Έχουν ασχοληθεί ποτέ με το modeling; Θα πήγαιναν στο «GNTM»; Γνωρίζατε ότι ο παππούς τους ήταν διάσημος pop star στη Ρωσία; Τέλος, οι δύο αδελφές περιγράφουν τη μεταξύ τους σχέση και κάνουν… crash test! Πόσο καλά γνωρίζει η μία την άλλη; Μια απολαυστική συζήτηση που δεν πρέπει να χάσετε!

