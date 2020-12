Life

“Η Φαμίλια”: “Γλυκιά τυραννία” την Τετάρτη (εικόνες)

Γέλιο κι ακόμα ένα σπαρταριστό επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του ΑΝΤ1 και στο αποψινό επεισόδιο.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Τα γλυκά μας τα παιδιά»

Ο Γιάννης έχει φάει χοντρό κόλλημα με τα ζαχαρωτά του Γιώργου και η Μαίρη αναγκάζεται να τα απαγορεύσει στο σπίτι! Προτείνει να φτιάξει σπιτικά γλυκά, κάτι που, όμως, δεν αποδεικνύεται καλή ιδέα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο εθισμός του Γιάννη στα γλυκά;

Η Μαίρη και ο Γιάννης προβληματίζονται που ο Γιωργάκης δεν σταματάει να κάνει σε όλους φάρσες, αλλά και που βιώνει την πρώτη του ερωτική απογοήτευση! Επίσης, πού μπορεί να φτάσουν οι γονείς, για να κερδίσουν την αποδοχή των παιδιών τους;

Ποιο είναι το μεγάλο ταλέντο της Έλλης και τι θα συμβεί όταν θα κοντέψει να βάλει φωτιά στο σπίτι των Αρμαούσηδων, την ώρα που ο Γιάννης, η Μαίρη και η Άννα έχουν μείνει από βενζίνη στη μέση του πουθενά; Και τέλος, μπορούν να σώσουν την κατάσταση δύο... κύκνοι και πόσο περίεργο είναι όλο αυτό; «Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1.





