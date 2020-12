Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού γίνονται δωρεάν τεστ για κορονοϊό την Τετάρτη

Τα εννιά σημεία σε όλη τη χώρα όπου σήμερα διενεργούνται rapid test ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Εξαπλατάνου, 10:00-14:00 ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων, 09:30-14:00

ΠΕ Δράμας: Σιταγροί, 09:00-14:00

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας, 09:00-14:00

ΠΕ Χανίων: Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-14:00

ΠΕ Σύρου: Ηρώων Πολυτεχνείου, 09:00-14:00

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών, 10:00-15:00