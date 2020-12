Τεχνολογία - Επιστήμη

Google - 2020: Τι έψαξαν οι Έλληνες

Οι κορυφαίες αναζητήσεις σε λέξεις, ειδήσεις, συμβουλές και ….συνταγές, αλλά και οι πρωταγωνιστές της χρονιάς που φεύγει.

Η διαφορετική από κάθε άλλη χρονιά, λόγω πανδημίας, φτάνει στο τέλος της και όπως φαίνεται και στις αναζητήσεις των Ελλήνων στην Google ήταν ένα θέμα που αν μη τι άλλο, τους απασχόλησε.

Αναζητήσεις όπως ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά και ο κορονοϊός, τα κρούσματα, τα υποκείμενα νοσήματα και η τηλεκπαίδευση, βρίσκονται στην κορυφή των λιστών στα θέματα που αναζητήθηκαν.

Υποκατηγορίες των ζητημάτων αυτών, αλλά και παράμετροι που σχετίζονται με το νέο τρόπο ζωής που μας επέβαλε ο κορονοϊός, όπως το 13033, αλλά και το λειτουργικό πλέον gov.gr, είχαν επίσης περίοπτη θέση στις λίστες αναζήτησης.

Ακολουθούν αναλυτικά οι λίστες με τις αναζητήσεις ανά κατηγορία στην Google το 2020

Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις

1. E-class

2. Κρούσματα

3. Κοροναϊός

4. e-me

5. webex

6. 13033

7. Αμερικανικές εκλογές

8. forma.gov.gr

9. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

10. Τουρισμός Για Όλους

Διασημότητες

1. Σωτήρης Τσιόδρας

2. Νίκος Χαρδαλιάς

3. Donald Trump

4. Ιωάννα Τούνη

5. Joe Biden

6. Κατερίνα Σακελλαροπούλου

7. Kim Jong-un

8. Κυριάκος Κουκουλομάτης

9. Ιωάννα Παλιοσπύρου

10. Michael Jordan

Εκλιπούσες Διασημότητες

1. Κobe Βryant

2. Κώστας Βουτσάς

3. Diego Maradona

4. Κική Δημουλά

5. Naya Rivera

6. George Floyd

7. Chadwick Boseman

8. Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου

9. Παύλος Φύσσας

10. Γιάννης Πουλόπουλος

Επικαιρότητα

1. Κοροναϊός

2. Εκλογές ΗΠΑ

3. Αγία Σοφία

4. Έβρος

5. Επίθεση με βιτριόλι

6. Lockdown

7. Δίκη Χρυσής Αυγής

8. Κλειστά σχολεία

9. Έκρηξη σε Λίβανο

10. Προεδρία Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Συνταγές

1. Dalgona Coffee

2. Ψωμί

3. Τσουρέκι

4. Γαριδομακαρονάδα

5. Κρέπες

6. Pancakes

7. Παπουτσάκια

8. Μαγειρίτσα

9. Φανουρόπιτα

10. Λουκουμάδες

Επαναλαμβανόμενα Γεγονότα

1. Black Friday

2. 25η Μαρτίου

3. Πάσχα

4. Αγίου Βαλεντίνου

5. Πανελλήνιες

6. Ημέρα του Παιδιού

7. Τσικνοπέμπτη

8. Αγίου Πνεύματος

9. Καθαρά Δευτέρα

10. Οscars

Τι είναι…

1. Κραχ

2. Επίταξη

3. Καρά Τεπέ

4. Lockdown

5. Πανδημία

6. Navtex

7. Απαγόρευση Κυκλοφορίας

8. Επακούμβηση

9. ΚΥΤ

10. Υποκείμενο νόσημα

Πού…

Πού έγινε σεισμός;

Πού είναι υποχρεωτική η μάσκα;

Πού εντοπίζονται σήμερα κρούσματα;

Πού στέλνω μήνυμα για μετακίνηση;

Πού παίζονται τα «Παράσιτα»;

Πού παίζεται το «1917»;

Πού γυρίστηκε το «Γοργόνες και Μάγκες»;

Πού είναι η Ριτσώνα;

Πού έχει φωτιά τώρα;

Πού είναι το Κρανίδι;

Πότε…

1. Πότε ανοίγουν τα σχολεία;

2. Πότε ανοίγουν τα μαγαζιά;

3. Πότε ανοίγουν τα γυμναστήρια;

4. Πότε είναι το Black Friday 2020;

5. Πότε ανοίγουν τα δημοτικά;

6. Πότε ανοίγουν οι καφετέριες;

7. Πότε είναι Καθαρά Δευτέρα;

8. Πότε ανοίγει το Τριώδιο;

9. Πότε ανοίγουν τα πανεπιστήμια;

10. Πότε είναι Τσικνοπέμπτη;

Κοντά μου…

1. Φαρμακείο κοντά μου

2. Βενζινάδικο κοντά μου

3. Φαγητό κοντά μου

4. Βιβλιοπωλείο κοντά μου

5. Κάβα κοντά μου

6. Σουβλάκια κοντά μου

7. Καφέ κοντά μου

8. Φωτογραφείο κοντά μου

9. Ταβέρνα κοντά μου

10. Χρωματοπωλείο κοντά μου