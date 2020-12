Οικονομία

Ληξιπρόθεσμα χρέη: νέα “έκρηξη” λόγω πανδημίας

Αυξάνονται διαρκώς οι οφειλές των φορολογούμενων προς την Εφορία. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Του Νίκου Ρογκάκου

Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάνε οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο αριθμός των φορολογουμένων με χρέη στην Εφορία “εκτοξεύθηκε” τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τα 4,3 εκατομμύρια ΑΦΜ, έναντι περίπου 3,8 εκατομμυρίων τον Σεπτέμβριο.

Οι φορολογούμενοι τον Οκτώβριο άφησαν απλήρωτους φόρους 670 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στο 10μηνο οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 4,269 δισ. ευρώ.

Αν προστεθούν και οι συσσωρευμένες οφειλές των προηγούμενων ετών τα “φέσια” προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 106,7 δισ. ευρώ και ακόμα και μετά την αφαίρεση 23 δισ. ευρώ που έχουν χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», παραμένει ένας βαρύς λογαριασμός 83,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι μεταξύ Σεπτέμβρη και Οκτώβρη εκτοξεύτηκε σε 4.366.874, από 3.867.892 στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των οφειλετών στην Εφορία.

Σημαντική αύξηση εμφανίζεται στον αριθμό των φορολογούμενων στους οποίους μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, από 1.720.743 σε 1.784.427. Μικρότερη συγκριτικά ήταν η αύξηση στο πλήθος των οφειλετών που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, από 1.286.515 σε 1.291.968.?