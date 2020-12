Οικονομία

Διαφθορά: “Καταπέλτης” η έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τι απαντούν οι πολίτες για την έκταση και τα αίτια διαιώνισης του φαινομένου. Δείτε όλη την έρευνα της ΕΑΔ.

Οι πολίτες, σε συντριπτικό ποσοστό θεωρούν την διαφθορά ως κομβικό πρόβλημα, όπως προκύπτει από έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας . Το 97% των ερωτηθέντων μάλιστα, θεωρεί ότι για την έκταση της διαφθοράς «φταίνε» η ατιμωρησία και οι χαμηλές ποινές.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάντα θα υπάρχει διαφορά» απαντούν σε ποσοστό 57% οι πολίτες στην έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μάλιστα, το 98% θεωρεί την διαφθορά ως δομικό πρόβλημα και το 97% απαντά ότι διαιώνιση της διαφθοράς οφείλεται στην ατιμωρησία.

Στο ερώτημα «ποιοι είναι πιο εκτεθειμένοι στην διαφθορά, οι πολίτες απάντησαν πρώτα:

Τα πολιτικά κόμματα (55%)

Τα δημόσια έργα και οι προμήθειες (48%)

Τα ΜΜΕ (42%)

Η απονομή Δικαιοσύνης (40%)

Οι πολίτες, σε ποσοστό 73% θεωρούν πως η διαφθορά αυξάνεται σε έκτακτες συνθήκες. Την τριετία 2017-2019 το Ευρωβαρόμετρο κατέγραφε πως το 81% πίστευε ότι η διαφθορά αυξήθηκε ή έμεινε ίδια, ενώ για τους τελευταίους 12 μήνες το 54% θεωρεί πως αυτή αυξήθηκε.

Το 83% των πολιτών θεωρεί πως το εμβόλιο για τη διαφθορά είναι η ενημέρωση των μαθητών

Ήδη, σχεδιάστηκε και θα προβληθεί η σειρά κινουμένων σχεδίων «The Zorbs», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και προωθεί αξίες όπως η Δικαιοσύνη, ο σεβασμός και η ακεραιότητα.

Όλη η έρευνα της ΕΑΔ για την διαθφορά: