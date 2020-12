Κοινωνία

Ραπτόπουλο: υγειονομικό lockdown από την ΓΓΠΠ

Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα στις εισόδους του οικισμού

Σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται:

"Μετά το τέλος της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ 9-12-2020 στο θάλαμο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή του Δήμου Αγράφων της Π.Ε Ευρυτανίας και συγκεκριμένα στο χωριό Ραπτόπουλο, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στο χωριό Ραπτόπουλο για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Σημειώνεται ότι κατόπιν ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στα παρακείμενα χωριά του Δήμου Αγράφων (Γρανίτσα, Λεπιανά, Παλαιοκατούνα, Ιτέα Αγράφων, Δαφνούλα και Βούλπη) δεν εντοπιστήκαν θετικά κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή, εκτός του συγκεκριμένου χωριού.

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε:

Η προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον των κατοίκων του ως άνω χωριού και η προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησής τους εκτός των ορίων της γεωγραφικής ενότητας των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου τους.

Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Αγράφων για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων του χωριού και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

των κατοίκων του χωριού και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και για 7 ημέρες, ήτοι έως 15-12-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων του χωριού Ραπτόπουλο".