Οικονομία

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην απεργία της ΠΟΕΣΥ

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών για τα αιτήματα.

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην δεύτερη 24ωρη απεργία που κήρυξαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ).

Η ανακοίνωση για την κήρυξη της απεργίας

"Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών (ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΠΟΣΠΕΡΤ) σε απόλυτη σύμπνοια με τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις και σωματεία στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, ΔΙΚΑΙΑ εμμένοντας στο πλαίσιο του ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΥ αιτήματός τους για απόσυρση των αντεργατικών ρυθμίσεων που η κυβέρνηση θέτει σε διαβούλευση μέσω σχεδίου νόμου, προκηρύσσουν τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων με ΝΕΑ 24ωρη απεργία από τις 18:00 της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου έως τις 18.00 της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Πανελλαδικής και Τοπικής Εμβέλειας και τις ιστοσελίδες τους. Επίσης οι εργαζόμενοι στα κανάλια, τα ραδιόφωνα και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη ΓΓΕ-ΓΓΕ.

Με το μείζον αίτημα του κλάδου για ενίσχυση του έντυπου Τύπου να χρονίζει πλέον σκιωδώς αναπάντητο , ο Κλάδος της Ενημέρωσης έρχεται αντιμέτωπος με ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, αλλά και όλων των εργαζομένων στον Τύπο, οι οποίοι συνεχίζουν να δίνουν την καθημερινή μάχη της δημόσιας αντικειμενικής ενημέρωσης, στις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες της επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης.

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων εκφράζουν την κατηγορηματική διαμαρτυρία τους στην επιχειρούμενη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μέσω ενός νεο-εισαγόμενου μοντέλου «ευελιξίας» το οποίο απειλεί:

να καταλύσει τον στενό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων επιφέροντας συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και μαζικές απολύσεις,

σε ευθέως περαιτέρω συρρίκνωση στον Ασφαλιστικό μας φορέα, με φραγή δικαιώματος ασφάλισης στους «προσμετρούμενους» εργαζομένους και κατά συνέπεια δραματική μείωση εσόδων.

Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο

ΖΗΤΑΜΕ

την άμεση απόσυρση όλων των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου που υπονομεύουν τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τα ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και το δικαίωμα της κοινωνίας για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση.

την έναρξη διαλόγου της Κυβέρνησης με όλους τους εμπλεκόμενους, για την κατάρτιση ενός αυτόνομου νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει συνολικά τους Πανελλήνιους και τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

Στη βάση αυτή τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών κηρύσσουν νέα 24ωρη απεργία από τις 18:00 της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου έως τις 18.00 της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δημόσιους και ιδιωτικούς, πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας και στις ιστοσελίδες τους, στα ραδιόφωνα και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ Α.Ε., στο ΑΠΕ ΜΠΕ και στη ΓΓΕ-ΓΓΕ, με αίτημα την απόσυρση των αντιδημοσιογραφικών διατάξεων του υπό «διαβούλευση» νομοσχεδίου.

Της απεργίας εξαιρείται η επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον COVID 19 και οι συνάδελφοι ιατρικοί συντάκτες που υποβάλλουν τις ερωτήσεις".

ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ)