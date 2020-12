Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο: Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Πότε αποκτά κανείς ανοσία; Οι αντιδράσεις είναι περισσότερες από ό,τι στο εμβόλιο για την κοινή γρίπη; Βρετανοί γιατροί δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε “βασανιστικά” ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό για τον νέο κορονοϊό, δίνουν Βρετανοί επιστήμονες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πρώτοι εμβολιασμοί έχουν ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

H εφημερίδα Daily Mirror δημοσίευσε έναν χρήσιμο οδηγό, στον οποίο οι γιατροί Mike Tildesley και Kaveh Asanati απαντούν σε ορισμένα από τα πιο συνήθη ερωτήματα πολιτών που αγωνιούν για το πώς μπορούν να προστατευθούν από τον φονικό ιό.

Πώς θα ξέρω πότε και πού θα κάνω το εμβόλιο;

Οι πρώτες εμβολιασμοί γίνονται σε άτομα ηλικία άνω των 80 ετών που έχουν ήδη ραντεβού σε νοσοκομείο, καθώς και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικούς λειτουργούς. Ο Δρ Kaveh Asanati λέει: «Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα πέραν του να περιμένετε. Το NHS (το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο) θα σας ενημερώσει πότε είναι η σειρά σας να κάνετε το εμβόλιο.»

Υπάρχει τρόπος να εμβολιαστώ νωρίτερα αν δεν ανήκω στην ομάδα προτεραιότητας;

«Εάν δεν ανήκετε σε ομάδα προτεραιότητας, δεν υπάρχει τρόπος να το αποκτήσετε νωρίτερα», λέει ο Δρ Mike Tildesley. «Προς το παρόν το εμβόλιο είναι διαθέσιμο μόνο στο NHS, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει εάν οι αριθμοί αυξηθούν αργότερα μέσα στο έτος και μπορούν να διατεθούν ιδιωτικά», προσθέτει.

Θα βιώσω συμπτώματα μετά τον εμβολιασμό;

Στη “Φάση 3” των δοκιμών, ορισμένοι άνθρωποι παρουσίασαν ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό ή πόνο στο χέρι. «Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο με τα εμβόλια, αλλά θα πρέπει να εξαφανιστούν μετά από λίγες μέρες», λέει ο Δρ Tildesley.

Μπορεί να προσβληθώ από COVID-19 μετά την πρώτη δόση του εμβολίου;

«Ναι», λέει ο Δρ Asanati, «αλλά οι κίνδυνοι μειώνονται με την πάροδο του χρόνου μετά τον εμβολιασμό. Χρειάζεται χρόνος προκειμένου ο οργανισμός να αναπτύξει ανοσία μετά την πρώτη δόση». «Η ανοσία 95% που αναφέρθηκε για το εμβόλιο της Pfizer παρουσιάστηκε περίπου επτά ημέρες μετά τη δεύτερη δόση», συμπληρώνει.

Μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου, μπορώ να επισκεφθώ και να αγκαλιάσω την ηλικιωμένη μητέρα μου;

«Θα πρέπει να συνεχίσετε να λαμβάνετε προφυλάξεις», συμβουλεύει ο Δρ Tildesley. «Το εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να μολυνθείτε, αν και οι περισσότεροι όχι». Και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παραβιάσετε τυχόν περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο Δρ Asanati συμφωνεί: «Συνιστάται να συνεχίσετε να τηρείτε τις κυβερνητικές συμβουλές σχετικά με τις κοινωνικές αποστάσεις (social distancing) ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού».

Με το εμβόλιο δεν μπορώ να προβληθώ από τον ιό ή απλώς δεν αρρωσταίνω;

Αυτό είναι το «μεγάλο ερώτημα», λέει ο Δρ Tildesley. «Δεν γνωρίζουμε εάν το εμβόλιο μειώνει τα συμπτώματα του ιού ή τη μετάδοσή του. Μερικά εμβόλια μειώνουν απλώς τα συμπτώματα και με τη νόσο COVID υπάρχει μία μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς μπορεί να σταματήσει τη μετάδοση. Ίσως το εμβόλιο να αποτρέψει την εμφάνιση συμπτωμάτων, αλλά μπορεί να προσβληθείτε και να μεταδώσετε τον ιό. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.»

Είναι πιθανό να βιώσω μεγαλύτερη αντίδραση από αυτήν ενός εμβολίου για την κοινή γρίπη;

Ο Δρ Asanati λέει: «Αυτό είναι ένα νέο εμβόλιο - αλλά είναι απίθανο το συγκεκριμένο εγκεκριμένο εμβόλιο για την COVID-19 να προκαλεί περισσότερα συμπτώματα από άλλα εμβόλια, όπως αυτό για την κοινή γρίπη».

Για πόσο διάστημα θα έχω ανοσία από τον κορονοϊό;

«Αυτό είναι ακόμα αβέβαιο», λέει ο Δρ Tildesley. «Νομίζω ότι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι θα έχουν ανοσία για μήνες. Αλλά είναι απίθανο να είναι δια βίου και μπορεί να απαιτείαι επανάληψη του εμβολιασμού». «Θα λάβουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες μόλις εμβολιαστούν άτομα και τεθούν υπό παρακολούθηση», σημειώνει.

Θα εξαλείψει το εμβόλιο την COVID-19 από το Ηνωμένο Βασίλειο;

«Η ευρεία εμβολιαστική κάλυψη οδηγεί σε μαζική ανοσία, η οποία επιβραδύνει σημαντικά τη μετάδοση του ιού στην κοινότητα και ελπίζουμε ότι θα εξαλειφθεί σε κάποιο στάδιο», λέει ο Δρ Asanati.

Μπορεί να μεταλλαχθεί ο ιός, ώστε το εμβόλιο να μην είναι πλέον αποτελεσματικό;

Ενδεχομένως, λέει ο Δρ Tildesley. «Ενώ δεν δείχνει σημάδια μετάλλαξης, όταν ο ιός αρχίζει να δέχεται πίεση με ένα εμβόλιο, μπορεί να μεταλλαχθεί για να επιβιώσει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί μακροπρόθεσμα.»

Αλλά ο Δρ Asanati λέει: «Πολλά εμβόλια που αναπτύσσονται επί του παρόντος. θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν ο ιός μεταλλαχθεί. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτήν τη στιγμή είναι να επικεντρωθούμε στην τρέχουσα επιδημία».

Πότε θα μπορούσαν να εμβολιαστούν όλοι στη χώρα;

Αυτό εξαρτάται πολύ από το εμβόλιο της Οξφόρδης, λέει ο Δρ Tildesley. «Έχουμε μόνο 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Pfizer, οπότε χρειαζόμαστε την έγκριση του εμβολίου της Οξφόρδης, προκειμένου να είναι διαθέσιμο και να εμβολιαστούν όλοι». Κάτι τέτοιο το προσδιορίζει χρονικά περί τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού.

Από την πλευρά του, ο Δρ Asanati δηλώνει: «Η ζωή μας θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενη στο δεύτερο μισό της επόμενης χρονιάς».