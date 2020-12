Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας : Στο “κόκκινο” 9 περιοχές – “Καμπανάκι” για τη Δυτική Αττική

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στους πολίτες για τους εμβολιασμούς αλλά και προειδοποιήσεις ενόψει Χριστουγέννων.

Ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονoϊού στη χώρα μας μετέφερε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Έπειτα από συνάντηση με τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Κικίλιας χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των κρουσμάτων στους ασθενείς 60 και άνω, με την πλειοψηφία των κρουσμάτων να βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 40 – 64 ετών.

Τα περισσότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Πιερία

Δράμα

Κιλκίς

Πέλλα

Ξάνθη

Ημαθία

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Φλώρινα

Ανησυχητική είναι η κατάσταση και στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

Τέλος, μετα από πέντε εβδομάδες lockdown, υπάρχει ισοζύγιο στις εισαγωγές και τις εξαγωγές περιστατικών Covid-19 στα νοσοκομεία της χώρας μας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, η πληρότητα των ΜΕΘ στην επικράτεια βρίσκεται στο 83%. Στη Αττική το 77% των κλινών ΜΕΘ είναι κατειλημμένο, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 91%.

«Με αυτά τα ημερήσια κρούσματα αν προτεραιοποιούμε σαν κοινωνία το μήνυμα των Χριστουγέννων ή υπερτερεί η ατομική αίσθηση της αντίληψής μας για τα πράγματα; Είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης;» διερωτήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας και συνέχισε:

«Έχουμε συναίσθηση ότι έχουμε 578 διασωληνωμένους στα νοσοκομεία; Η κινητικότητα έχει επιδείξει μικρή αυξητική τάση παρά το lockdown. Το ερώτημα που τίθεται και είναι απλό και σκληρό, είναι το πού νοσηλεύει κανείς τους συμπολίτες του, πού μπορεί να βρει ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας αν δυσκολέψουν τα πράγματα».

Διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε σαφές μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα, κάνοντας ειδική μνεία για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας.

«Είναι το πιο εύκολο να υπάρξει μετάδοση εντός της οικίας μας. Είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα», τόνισε.

Αισιοδοξία για τα εμβόλια

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην ενημέρωση των κομμάτων για το σχέδιο εμβολιασμών.

«Με εντολή του πρωθυπουργού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον εμβολιασμό», σημείωσε στην συνέχεια, συμπληρώνοντας πως «λίαν συντόμως θα μπορέσουμε με ασφάλεια και οργάνωση να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας.

Περιλαμβάνει όλα τα κόμματα, την ελληνική Εκκλησία, τους ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους, τα επιστημονικά επιμελητήρια», είπε ακόμη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας σε ό, τι αφορά το ζήτημα με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι να θυμίσουμε πως αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ελλάδα περίπου στις 15 Ιανουαρίου αν όλα πάνε βάσει σχεδίου.

«Είμαστε πεπεισμένοι πως η Ελλάδα είναι μια χώρα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, συναισθήματος. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Αυτή η προσπάθεια μας αφορά όλους. Θα οδηγήσει στο να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω κι αυτό είναι ένα μήνυμα ιερό», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.