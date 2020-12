Υγεία - Περιβάλλον

Πρεζεράκος: Διαφορετικά τα Χριστούγεννα, αλλά βλέπουμε “φως στο τούνελ”

Ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας κάλεσε τους πολίτες να «κλείσουν τα αυτιά τους σε κάθε παραπληροφόρηση».

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού σε σύγκριση με άλλες χώρες, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος.

Όπως τόνισε, τα πράγματα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται γιατί τα όπλα της Δημόσιας Υγείας είναι αποτελεσματικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους σε κάθε παραπληροφόρηση.

Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων που, όπως είπε, αποτελείται από 31 άτομα και έχει πραγματοποιήσει από την αρχή της πανδημίας 131 συνεδριάσεις, με μέση διάρκεια 3,5 με 4 ώρες.

«Θα γιορτάσουμε διαφορετικά τα Χριστούγεννα, ήδη, όμως. βλέπουμε φως στο τούνελ» επισήμανε, αναφερόμενος στα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Για τα τεστ καρά του κορονοϊού, σημείωσε ότι όσο περισσότερα γίνονται τόσο το καλύτερο, σχολιάζοντας ότι «είμαστε η χώρα στην ΕΕ που έχει τους πιο αυστηρούς κανόνες για τα rapid tests».