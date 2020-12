Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: αποτελέσματα των drive through test της Τετάρτης (εικόνες)

Πόσα τεστ διενεργήθηκαν συνολικά σε περιοχές ανά την επικράτεια. Πόσο βγήκαν θετικά στον Covid-19.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 2.024 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 35 κρούσματα (1,73%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 17 άνδρες και 18 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής - Δήμος Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκαν 386 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,07%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Δράμας - Σιτάγρι

Πραγματοποιήθηκαν 217 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,92%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Εύβοιας - Κυμαίων 20, Χαλκίδα

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,75%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας - Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

Πραγματοποιήθηκαν 310 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (4,52%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Καστοριάς - Λ. Κύκνων

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (8,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λακωνίας - Κεντρική πλατεία Σκάλας

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας - Πλατεία Εξαπλατάνου

Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,27%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Σύρου - Ηρώων Πολυτεχνείου

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χανίων - Πλατεία Ελευθερίας

Πραγματοποιήθηκαν 600 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,33%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Χίου - Ιωνικό Κολυμβητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.