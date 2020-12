Κυκλάδες

Αυτοκίνητο “βούτηξε” στη θάλασσα - Τρεις νεκροί

Πως συνέβη η τραγωδία στο λιμάνι της Αντιπάρου.

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στην Αντίπαρο. Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι παρασύροντας στο θάνατο τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων και την οικιακή βοηθό του.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι διατηρούσε κατοικία στο νησί. Η 75χρονη ήταν γνωστή επιχειρηματίας της Αθήνας. Μαζί με τον σύζυγό της και τη 40χρονη οικιακή βοηθό θα ταξίδευαν αεροπορικώς για Αθήνα. Αναμένοντας το φέρρυ για να περάσουν από την Αντίπαρο στην Πούντα το αμάξι ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έπεσε πάνω σε μια κολόνα και "βούτηξε" στη θάλασσα.

Ο καπετάνιος του φέρρυ μαζί με δύο άτομα έπεσαν αμέσως στη Θάλασσα προκειμένου να σώσουν τους τρεις επιβαίνοντες.

Τελικά, το ηλικιωμένο ζευγάρι και η οικιακή βοηθός ανασύρθηκαν νεκροί από επαγγελματία δύτη.

Πηγή: Cyclades24.gr