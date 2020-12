Κόσμος

ΗΠΑ: Κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 και έργα στη Σούδα

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Αμερικανικού Αμυντικού Προϋπολογισμού για το 2021





Διατάξεις ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντο περιλαμβάνει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το σχέδιο του Αμερικανικού Αμυντικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 (National Defence Authorisation Act) το οποίο υπερψηφίστηκε, την Τρίτη, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives) με μεγάλη πλειοψηφία (335 υπέρ, 78 κατά).

Καταρχήν υπάρχει η διάταξη για την επιβολή εντός 30 ημερών από την ψήφιση του κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία για την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400. Η εν λόγω διάταξη ουσιαστικά αφαιρεί από τον Πρόεδρο της χώρας τη δυνατότητα να αποφασίσει εκείνος τη χρονική στιγμή επιβολής των κυρώσεων αυτών.

Πέρα, όμως, από την ανωτέρω διάταξη υπάρχει και πρόβλεψη για χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργων στη Σούδα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος συγκρατείται το λεκτικό για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, με το οποίο καλείται ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ να καταθέσει έκθεση στις αρμόδιες Επιτροπές του Κογκρέσου περιέχοντας εκτίμηση αναφορικά με την αύξηση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η εν λόγω αναφορά προφανώς σχετίζεται με ανησυχίες στην Ουάσιγκτων ότι η Τουρκία δεν προωθεί πλέον τα "συμμαχικά συμφέροντα" και υποδηλώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, όπως επισημαίνουν οι διπλωματικές πηγές.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την Αμερικανική Γερουσία λίαν συντόμως. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι θα επιβάλει βέτο στο εν λόγω νομοσχέδιο, λόγω ενός ζητήματος τελείως άσχετου με τα ανωτέρω - αφορά το αίτημα του για την κατάργηση του τμήματος 230 του Communications Decency Act του 1996 σχετικά με το διαδίκτυο και συγκεκριμένα την προστασία διαδικτυακών εταιριών από αγωγές που σχετίζονται με θέματα ελευθερίας του λόγου. Στην περίπτωση αυτή, το νομοσχέδιο θα υποβληθεί εκ νέου στο Κογκρέσο, όπου θα απαιτηθεί πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3. Εάν δεν ψηφιστεί φέτος, το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί από το νέο Κογκρέσο που θα συνεδριάσει στις αρχές του επόμενου έτους.