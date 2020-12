Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer: Υποκλοπή εγγράφων από χάκερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυβερνοεπίθεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων



Έγγραφα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εμβολίου κατά της Covid-19 ήταν ο στόχος της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Σε κοινή τους δήλωση η Pfizer και η BioNTech επιβεβαίωσαν την επίθεση αλλά -όπως είπαν- έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον ΕΜΑ «ότι η κυβερνοεπίθεση δεν θα έχει αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του εμβολίου».

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση Pfizer-BioNTech: «Ο ΕΜΑ έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης και κάποιοι είχαν παράνομη πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα σχετικά με το υποψήφιο εμβόλιο κατά της Covid-19».

«Κανένα σύστημα της BioNTech ή της Pfizer δεν έχει παραβιαστεί και δεν γνωρίζουμε ότι προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στη μελέτη έχουν διαρρεύσει», πρόσθεσαν οι δύο εταιρείες.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν τα έγγραφα για το εμβόλιο της Moderna -που επίσης αξιολογείται από τον ΕΜΑ- έχουν παραβιαστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε ή πώς έγινε η επίθεση, ποιος ήταν υπεύθυνος ή ποιες άλλες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί.

Η ανακοίνωση της BioNTech αναφέρει:

«Σήμερα, ενημερωθήκαμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) ότι ο οργανισμός δέχτηκε κυβερνοεπίθεση και ότι υπήρξε παράνομη πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα σχετικά με το το υποψήφιο εμβόλιο κατά της COVID-19, το BNT162b2, τα οποία είχαν αποθηκευτεί σε διακομιστή της EMA. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένα σύστημα της BioNTech ή της Pfizer δεν έχει παραβιαστεί σε σχέση και δεν γνωρίζουμε ότι κάποιοι συμμετέχοντες στη μελέτη έχουν εντοπιστεί μέσω των δεδομένων στα οποία αποκτήθηκε παράνομη πρόσβαση. Προς το παρόν, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα του EMA και θα ανταποκριθούμε κατάλληλα και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ο EMA μας διαβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν θα έχει αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του εμβολίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας και τη σημασία της διαφάνειας, συνεχίζουμε να παρέχουμε σαφήνεια σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης εμβολίων και των ρυθμιστικών διαδικασιών. Η εστίασή μας παραμένει σταθερή στο να συνεργαζόμαστε στενά με κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές για να προσφέρουμε το εμβόλιο COVID-19 σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο όσο πιο ασφαλή και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να τερματίσουμε αυτήν την καταστροφική πανδημία».