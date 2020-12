Life

Η “Δόμνα” από τις “Άγριες Μέλισσες” στο “The 2night Show” (βίντεο)

Η Νεφέλη Κουλούρη μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά του ΑΝΤ1 και για τα παιδικά της χρόνια. Γιατί βαπτίστηκε σε ηλικία 5 ετών και πώς την αντιμετωπίζουν οι πελάτες στο εστιατόριο των γονιών της;