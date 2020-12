Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: δωρεάν τεστ για κορονοϊό σε πέντε σημεία της Ελλάδας την Πέμπτη

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα σημεία ανά την Ελλάδα όπου σήμερα διενεργούνται rapid test.

Σήμερα, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

ΠΕ Χίου: Πυργί, 10:30-14:30

ΠΕ Φθιώτιδας: Φιλίας 10, Λαμία, 09:00-14:00

ΠΕ Μαγνησίας: Καλά Νερά, Βόλος, 09:00-14:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο (parking), Μαρία Κάλλας, 10:00-15:00

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτανζόγλειο Στάδιο (είσοδος σταδίου), 10:00-15:00