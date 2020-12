Life

Έτοιμο το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ομόνοια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν οι εργασίες για το στήσιμο του δέντρου, με στόχο να αλλάξει η ψυχολογία των Αθηναίων...

Ο Δήμος Αθηναίων φόρεσε και επίσημα τα γιορτινά του, καθώς μετά το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, φωταγωγήθηκε και το εντυπωσιακό δέντρο την πλατεία της Ομόνοιας.

Από χθες, νωρίς το πρωί, ξεκίνησαν οι εργασίες για το στήσιμο του δέντρου, με στόχο να αλλάξει η ψυχολογία των Αθηναίων, που βιώνουν, όπως όλοι, μια δύσκολη περίοδο λόγω του κορονοϊού και του lockdown.

Πρόκειται για ένα δέντρο ύψους περίπου 17 μέτρων, το οποίο στολίστηκε με αμέτρητα λαμπόνια, που δίνουν “φως” στη σκοτεινή κατά τα άλλα Αθήνα, τα στενά της οποίας παραμένουν άδεια από κόσμο.