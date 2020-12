Οικονομία

Ετήσια άδεια 2020: Τι ισχύει για όσους βρίσκονται σε αναστολή

Διευκρινήσεις από την ΓΣΕΕ για την οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή.

Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη χορήγηση άδειας του τρέχοντος έτους 2020 η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, https://www.kepea.gr/).

Η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως Δεκέμβριο του 2020, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και πάντως όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021. Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη, υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%, συμπληρώνει η ΓΣΕΕ.

Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ δίνονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας. Επίσης διατίθεται online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α., με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και νέα online εφαρμογή υπολογισμού αδείας σε σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης: https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php