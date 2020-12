Υγεία - Περιβάλλον

Αδέλφια πέθαναν από κορονοϊό με διαφορά λίγων ωρών

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία. Δύο αδέλφια έδωσαν "μάχη" με τον κορονοϊό, αλλά νικήθηκαν.

Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Νοσοκομείο του Βόλου. Δύο αδέρφια, με διαφορά, μόλις ελάχιστων ωρών, έφυγαν από τη ζωή νικημένα από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για μία 75χρονη γυναίκα και για έναν 79χρονο άνδρα, οι οποίοι έδωσαν “μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή, νοσηλευόμενοι στην κλινική COVID19 του “Αχιλλοπουλείου”.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας, όμως ο οργανισμός τους ανταποκρίθηκε και έλαβαν εξιτήριο.

