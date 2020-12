Καιρός

Καιρός: Βροχές, νοτιάδες και χιόνια την Παρασκευή

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και σήμερα. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Που θα χιονίσει. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.



Την Παρασκευή, στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα αναμένεται εκ νέου επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά βελτιωμένος θα είναι καιρός, μετά το μεσημέρι όμως θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια, σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι, στα πελάγη 7 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές που το βράδυ θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το απόγευμα 6 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν εταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη, αρχικά αναμένον ται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Από το βράδυ προβλέπονται εκ νέου βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία, νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν δότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τη νύχτα στην Πελοπόννησο τοπικά ισχυρές.Οι άνεμοι θα πνέουν δοτιοδυτικοί 3 με 5, από το απόγευμα 5 με 6, με περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ στα νότια σε 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι τοπικά 6, ενισχυόμενοι το βράδυ στα δυτικά σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αρχικά νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αν και γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, από το βράδυ προβλέπονται εκ νέου βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Σάμο, αρχικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Αν και γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, από το βράδυ προβλέπονται εκ νέου βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για 12-12-2020

Το Σάββατο αναμένονται νφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά τις πρωινές ώρες και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.