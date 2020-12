Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης για Τουρκία: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται (βίντεο)

Ξεκάθαρο μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τι είπαν Σαρλ Μισέλ και Εμανουέλ Μακρόν.

Για το διακύβευμα της Συνόδου Κορυφής, που δεν είναι άλλο από «την αξιοπιστία της ΕΕ», μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Pacta sund servanda (οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», ξεκαθάρισε, υπενθυμίζοντας πως οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν πως σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά της, θα υπάρχουν συνέπειες.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Στην εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ξεχωρίζω δύο θέματα τα οποία έχουνε ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο αφορά την εκκρεμότητα του veto που έχει θέσει η Ουγγααρία και Πολωνία όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και του ταμείου ανάκαμψης. Εκτιμώ ότι η συμβιβαστική πρόταση η οποία έχει επιτευχθεί κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ότι αυτό το ζήτημα αυτή η εκκρεμότητα θα λήξει σήμερα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει καταθέσει το δικό της λεπτομερές σχέδιο για το πως θα αξιοποιήσει τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης και είναι πάρα πολύ σημαντικό λαμβάνοντας υπόψιν και την έκταση της οικονομικής κρίσης, τα χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης να πέσουν στις πραγματικές οικονομίες της Ευρώπης το συντομότερο δυνατό.»

«Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Εδώ πέρα το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές, πάρα πολύ ξεκάθαρο: η αξιοπιστία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουνε συνέπειες και ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα λοιπόν θα φανεί αν πραγματικά αν ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta sund servanda.»

