Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι έδειξαν τα νέα στοιχεία από τα λύματα

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, προειδοποιεί πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

«Ξεμπλοκάραμε», αλλά δεν εφησυχάζουμε. Αυτό τόνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στον “Real FΜ 107,1” για τα αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων που έγιναν από τη διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος και τα οποία αποτυπώνουν την επιδημιολογική εικόνα της περιοχής και την εξέλιξη στο “μέτωπο” του κορωνοϊού.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου - ο οποίος είναι επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας που διεξάγει την έρευνα και παρακολουθεί τη συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-Cov-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης - η μέση τιμή αυτής της εβδομάδας σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης είναι μειωμένη κατά 36%. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα - η οποία είχε “οριζοντιωθεί” για περίπου επτά μέρες με τον πρύτανη να “κρούει” τότε τον “κώδωνα του κινδύνου” - καταγράφει πτώση.

Στα επίπεδα της 26ης -27ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική και αναμένεται να αποτυπωθεί και σε επίπεδο κρουσμάτων μέχρι την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Σήμερα, υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου, βρισκόμαστε στα επίπεδα περίπου της 26ης και 27ης Οκτωβρίου. Επεσήμανε δε, πως τις επόμενες μέρες ο αριθμός των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη θα κινείται σταθερά κάτω από τα 400 ημερησίως. «Ναι μεν πάμε καλύτερα, αλλά δεν εφησυχάζουμε», είπε ο κ. Παπαϊωάννου, προσθέτοντας πως «δεν είμαστε στο επίπεδο εκείνο που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε την οποιαδήποτε άρση του όποιου μέτρου».

Εύκολο ένα… ριμπάουντ

Αναφερόμενος πάντως στο ενδεχόμενο επανεκκίνησης τομέων της οικονομίας, ο κ. Παπαϊωάννου επέμεινε στην ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων, καθώς το «ιικό φορτίο υποβόσκει» και «είναι πολύ εύκολο να γίνει το “ριμπάουντ” προς τα πάνω, όπως έγινε στις Βρυξέλλες και στο Άμστερνταμ».