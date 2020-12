Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 8χρονος βγαίνει “νικητής” από τη ΜΕΘ (βίντεο)

Χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς για τον μικρό Γιάννη, από τους γονείς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Χειροκροτήματα, δάκρυα χαράς, χαμόγελα και επιφωνήματα ενθουσιασμού, από γιατρούς, νοσηλευτές και τους γονείς του 8χρονου Γιάννη, συνέθεταν τη χθεσινή εικόνα έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, όταν ο μικρός βγήκε από τη ΜΕΘ.

Συγκινημένος από τη χαρά του, ο πατέρας του 8χρονου Γιάννη μίλησε στο protothema.gr για τη δύναμη ψυχής του γιου του και για την αγωνία του ίδιου και της οικογένειάς του, για την πορεία της υγείας του μικρού Ιωάννη.

Το μικρό παιδί από τον Πύργο αντιμετωπίζει μια σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται μετά από τον κορονοϊό. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα αντίστοιχα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει οι γιατροί στη χώρα μας και το πρώτο που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως είπε ο πατέρας του 8χρονου, φοβόταν ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η διασωλήνωσή του, πράγμα το οποίο αποφεύχθηκε και τώρα ο μικρός Γιάννης βρίσκεται στην αγκαλιά της μαμάς του σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Ελπίζουν ότι όλα θα πάνε κατ' ευχήν και όταν οι γιατροί τους το επιτρέψουν και φύγουν από το νοσοκομείο τις επόμενες μέρες, ο μικρός θα μπορεί να ανοίξει το δώρο του τα Χριστούγεννα μαζί με τα αδέρφια του, που τόσο πολύ αγωνιά.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το παιδί μου κατάφερε να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Είναι στην αγκαλιά της μαμάς του, σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η δύναμη ψυχής του γιου μου να τα καταφέρει, έχει συγκινήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και εμένα τον ίδιο που αν και πατέρας του, δεν μπορώ να πιστέψω τη δύναμη αυτού του μικρού παιδιού. Φοβόμασταν ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η διασωληνωση του , πράγμα το οποίο αποφεύχθηκε. Χτες που βγήκε από τη ΜΕΘ, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, μας είχαν ετοιμάσει ένα μικρό event για να τον κάνουν χαρούμενο. Με χειροκροτήματα και χαμόγελα έγινε η έξοδός του από τη ΜΕΘ και συγκινηθήκαμε όλοι. Τα αδέρφια του, τον περιμένουν με αγωνία στο σπίτι, όταν μας το επιτρέψουν οι γιατροί. Σήμερα, είναι η σύζυγός μου μαζί του στο νοσοκομείο, εγώ του μίλησα με βιντεοκλήση σήμερα το πρωί και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου» είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 8χρονου Γιάννη.