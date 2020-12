Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: “Παγώνει” το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Τι φοβούνται Κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι. “Πράσινο φως” για τα κομμωτήρια. Η “σολομώντεια λύση” για τις εκκλησίες.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Εικόνες από ευρωπαϊκές χώρες με συνωστισμό, ουρές και το αδιαχώρητο στα καταστήματα του λιανεμπορίου “τρόμαξαν” Kυβέρνηση και λοιμωξιολόγους. Η πίεση στο ΕΣΥ κάθε άλλο παρά ευνοεί ακόμη και ένα αυστηρό και συντηρητικό μοντέλο ανοίγματος του λιανεμπορίου.

Έτσι λοιπόν, στις 11 το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, θα ανάψουν το “πράσινο φως” για να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Το υπόλοιπο λιανεμπόριο θα μείνει κλειστό τις γιορτινές μέρες του Δεκεμβρίου. Θα επιτραπεί μόνο το “click away”, δηλαδή να διαλέξει ο καταναλωτής ηλεκτρονικά το προϊόν που θέλει να αγοράσει, με ένα κλικ στην ιστοσελίδα του καταστήματος, και να πάει να το παραλάβει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα του υποδείξουν.

Σε “σολομώντεια λύση” οδεύουμε για τις Εκκλησίες, με δεδομένη την πίεση προς τον Αρχιεπίσκοπο από πολλούς Μητροπολίτες να επιτραπεί η είσοδος πιστών στους Ιερούς Ναούς. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε διεξοδικά και σε καλό κλίμα με τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας και φαίνεται ότι θα επιτραπεί για πολύ συγκεκριμένες θείες λειτουργίες - μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού - η παρουσία πάρα πολύ λίγων πιστών. Κάτι που σημαίνει πως η αναλογία πιστών ανά τετραγωνικών θα είναι τέτοια ώστε θα επιτρέπεται η είσοδος στους Ιερούς Ναούς σε πάρα πολύ λίγους.