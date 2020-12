Κόσμος

Νέα παρέμβαση Στόλτενμπεργκ υπέρ της Τουρκίας

Το μήνυμα του ΓΓ του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα από την ΕΕ.

Παρέμβαση στις κρίσιμες συνομιλίες που διεξάγονται στην ΕΕ για ενδεχόμενες κυρώσεις στην Τουρκία, επιχείρησε σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη βορειοατλαντική συμμαχία.

Σε ερώτηση που δέχτηκε στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό, Αντόνιο Κόστα, για την στάση που θα κρατήσουν οι ηγέτες της ΕΕ και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα, ανέφερε:

«Εκτιμώ ότι οι σύμμαχοι αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος, καθώς συνορεύει με το Ιράκ και τη Συρία. Και είχε ρόλο κλειδί στην αντιμετώπιση του ISIS και στην απελευθέρωση εδαφών που ήλεγχε ο ISIS στο Ιράκ και τη Συρία».

Πρόσθεσε δε ότι «η Τουρκία είναι επίσης ο σύμμαχος που φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, περίπου 4 εκατομμύρια, και επίσης η Τουρκία είναι ο σύμμαχος που έχει υποστεί τις περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις».

«Άρα, υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφωνίες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καταλαβαίνουμε τη σημασία της Τουρκία ως μέλους του ΝΑΤΟ και ως μέρους της δυτικής οικογένειας».

Ο Στόλτενμπεργκ τόνισε επίσης ότι «η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι δύσκολη και οι σύμμαχοι έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους. (…) Το ΝΑΤΟ είναι ένα πεδίο στο οποίο μιλάμε ανοιχτά όταν υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες ανάμεσα σε συμμάχους, όπως βλέπουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναζητούμε θετικές προσεγγίσεις, τρόπους να διαχειριστούμε τις διαφορές και εδώ στο ΝΑΤΟ έχουμε αναπτύξει έναν μηχανισμό απεμπλοκής ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για να απομειώσουμε το ρίσκο, για παράδειγμα, ενός ατυχήματος μεταξύ δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ, όταν βλέπουμε μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο».