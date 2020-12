Κοινωνία

Με μηνύσεις απαντά ο γυναικολόγος στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Έδωσε τις πρώτες έγγραφες εξηγήσεις ο καταγγελλόμενος γυναικολόγος – μαιευτήρας. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί 20 μηνύσεις.

Φειδωλός σε απαντήσεις – εξηγήσεις για τα όσα καταγγέλλουν εις βάρος του 3 γυναίκες που δηλώνουν θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, ο γυναικολόγος – μαιευτήρας.

Πιο συγκεκριμένα αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται από τις φερόμενες ως θύματα, δήλωσε ότι δεν τις θυμάται καν αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι τα όσα εξιστορούνται αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας τους επιφυλασσόμενος μάλιστα να τις καταμηνύσει.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, Μανώλης Κουτσούκος και Κώστας Αβδελής τον συνόδευσαν εκ νέου την Παρασκευή ενώπιον του Πταισματοδίκη για να εξεταστεί για ακόμη 5 μηνύσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες ακολούθησε την ίδια τακτική.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εξέτασή του για άλλες 12 μηνύσεις που έχουν ενσωματωθεί σε μια τρίτη δικογραφία.

Συνολικά, έχουν ασκηθεί εις βάρος του 20 μηνύσεις με την τελευταία από μια 25χρονη ημεδαπή, με καταγωγή από την Λέσβο, που διαμένει στην Ολλανδία και προσωρινά στο παρελθόν στην Ρόδο, μέσω της πρεσβείας της Χώρας μας, στην Ολλανδία.

Κινήθηκε η διαδικασία δικαστικής συνδρομής και η αναφορά συσχετίστηκε με τις 19 μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι δικηγόροι Στέλιος Αλεξανδρής, Εύη Αρνιθενού και Μύριαμ Τομαρά.

