Επίθεση με βιτριόλι: Άλλα τέσσερα άτομα στο “στόχαστρο” των Αρχών

Ερευνάται η εμπλοκή ατόμων με τα οποία είχε επαφές η 35χρονη που κατηγορείται ότι έριξε το καυστικό υγρό στην άτυχη Ιωάννα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Την ώρα που η 34χρονη Ιωάννα είναι ακόμα σε κακή ψυχολογική κατάσταση, μετά τα αλλεπάλληλα χειρουργεία, ενώ η κατηγορούμενη κρατά το στόμα της κλειστό, οι Αρχές δεν έχουν σταματήσει να ερευνούν εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, ερευνώντας το τηλέφωνο και τον υπολογιστή της 35χρονης, μετά τη σύλληψή της, διαπίστωσαν πως το επίμαχο διάστημα είχε επαφές με τέσσερα άτομα.

Ύστερα από εντολή της ανακρίτριας, τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των τεσσάρων έχουν κατασχεθεί και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση.

Το πρωί της 20ης Μαΐου, η 34χρονη Ιωάννα δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό την ώρα που πήγαινε στο γραφείο της, στην Καλλιθέα.

Μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκαύματα σχεδόν σε όλο το σώμα της.

22 ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί έφθασαν στα ίχνη της 35χρονης και τη συνέλαβαν κοντά στο σπίτι της, στην περιοχή του Ζωγράφου. Εντόπισαν μάλιστα το ρούχο που φορούσε εκείνη την ημέρα, αλλά και μία τηλεκάρτα που είχε χρησιμοποιήσει.