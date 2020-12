Πολιτική

Τσίπρας: η ΕΕ οφείλει να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προέτρεψε την Κυβέρνηση να εξαντλήσει τα διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, προτρέποντας παράλληλα την Κυβέρνηση να εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

«Τους τελευταίους τέσσερις μήνες η Τουρκία προέβη στις πιο προκλητικές και επιθετικές ενέργειες της τελευταίας 25ετίας έναντι της Ελλάδας, πραγματοποιώντας έρευνες μέχρι και λίγα ναυτικά μίλια έξω από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο.

Σήμερα, έστω στην τρίτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συζητείται η Τουρκία, η ΕΕ οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, επιβάλλοντας κυρώσεις για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους-μέλους της.

Όπως υπογράμμισα με την επιστολή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 30 Σεπτεμβρίου, κανένας διάλογος με την Τουρκία δεν θα είναι βιώσιμος αν η ΕΕ δώσει το μήνυμα ότι υποχωρεί σε εκβιασμούς και προκλήσεις. Η ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει ισχυρό διεθνή παίκτη αν δεν μπορεί να προστατέψει τα ίδια της τα μέλη και να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με μια σημαντική γειτονική χώρα, που ευελπιστεί να ενταχθεί στους κόλπους της.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να προασπίσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με όλα τα διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της.»