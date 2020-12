Φθιώτιδα

Σοκ: Με κορονοϊό όλοι οι τρόφιμοι σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στον ΕΟΔΥ μετά την αποκάλυψη της “υγειονομικής βόμβας”.

(εικόνα αρχείου)

Εξαιρετικά δυσάρεστα είναι τα αποτελέσματα από τα νέα μοριακά τεστ που έγιναν στο Γηροκομείο Λαμίας, που πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει 18 κρούσματα, εκ των οποίων τα 14 αφορούν σε τρόφιμους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, άλλα 35 δείγματα επέστρεψαν θετικά, συμπληρώνοντας το τρομακτικό “παζλ” του κορονοϊού που θέλει όλους τους ηλικιωμένους τρόφιμους να νοσούν με COVID-19, αλλά και έξι άτομα από το προσωπικό. Τουλάχιστον 50 άτομα έχουν διαγνωστεί θετικά στην COVID-19, μετατρέποντας τη δομή σε πραγματική “υγειονομική βόμβα”.

Πρόκειται για τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη και θα αναζητηθούν ευθύνες αφού ήδη έχει επέμβει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ανιχνεύθηκε μόνο μία υπάλληλος θετική και σε ελάχιστες ημέρες και παρά το “καμπανάκι κινδύνου” τα κρούσματα ανήλθαν σε 18 και πλέον ξεπερνούν τα 50 σε μια κλειστή δομή, όπως είναι το Γηροκομείο.