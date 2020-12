Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το βίντεο του Υπουργείου Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιούργησε ένα βίντεο κατά των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.