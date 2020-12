Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Rapid test: τι έδειξαν τα αποτελέσματα σε έξι περιοχές

Δωρεάν 656 Drive ThroughTesting από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 656 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 3 κρούσματα (0,46%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Λακωνίας - Γύθειο: Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας - Καλά Νερά - Βόλος: Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης - Ποσειδώνιο (parking), Μαρία Κάλλας: Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης - Καυτατζόγλειο Στάδιο (είσοδος σταδίου): Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας - Φιλίας 10, Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,23%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Χίου - Πυργί: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.