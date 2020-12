Πολιτισμός

Πλημμύρισε η Ακρόπολη μετά την ισχυρή νεροποντή (βίντεο)

Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στον Ιερό Βράχο.

Ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στα social media προκάλεσαν οι εικόνες με τις πλημμύρες στην Ακρόπολη, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να τις συνδυάσουν με τα πρόσφατα έργα που έγιναν με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση ΑμεΑ στον Ιερό Βράχο.

Σε ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε στη δημοσιότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει πως δεν έχει αλλάξει τίποτα με τις παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα και ότι εκπονείται ολοκληρωμένη υδραυλική μελέτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα, το οποίο υπάρχει επί πολλά χρόνια.

Αναλυτικά το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει σχετικά με τη διευθέτηση ομβρίων της Ακρόπολης:

1. Με το έργο κατασκευής των διαδρομών διαστρώθηκε τεχνητός λίθος περιεκτικότητας 12% τσιμέντου (αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα) επί του παλαιού προϋφισταμένου σκυροδέματος. Το παλαιό σκυρόδεμα, επίσης, δεν απορροφούσε τμήμα των ομβρίων υδάτων, όπως και τώρα με το νέο αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, ώστε να μειωθεί το φορτίο των ομβρίων, επιφανειακών, υδάτων. Είναι προφανές ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η απορροφητικότητα του εδάφους εξαιτίας των νέων έργων διαμόρφωσης των διαδρομών.

2. Στην περιοχή του μουσείου, όπου δημιουργήθηκε πλάτωμα επί υφιστάμενου αμμοχαλικοστρωμένου δαπέδου, κατασκευάστηκαν έγκαιρα πρόσθετα υδραυλικά έργα αποχέτευσης αποστράγγισης που δεν είχαν γίνει ποτέ. Ήδη εκεί δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα.

3. Στην ελεύθερη επιφάνεια του αρχαιολογικού χώρου, όπως γνωρίζουν όσοι έχουν περιηγηθεί τον αρχαιολογικό χώρο, το έδαφος είναι βραχώδες με πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Άρα τίποτα δεν έχει αλλάξει με τις παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα.

4. Όλοι οι εργαζόμενοι και παροικούντες την Ακρόπολη γνωρίζουν ότι στον αρχαιολογικό χώρο, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, δημιουργούνται κατά καιρούς πολύ σημαντικές συγκεντρώσεις ομβρίων, κυρίως στην βόρεια πλευρά, του τοίχους καθόσον εδώ και χρόνια έχουν απομονωθεί και είναι παντελώς ανενεργές οι υδραυλικές εκτονώσεις στην βόρεια πλευρά του τοίχους (βλ. συνημμένο σχέδιο της Υπηρεσίας). Αυτή την στιγμή από τις 20 εκτονώσεις διαμέτρου Φ300 λειτουργεί ουσιαστικά μόνον μία και η οποία παραλαμβάνοντας τα όμβρια και των υπολοίπων 19, τα προωθεί υπό πίεση στην κλίμακα του παλαιού ανελκυστήρα. Είναι γνωστό ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο υποβιβασμένος χώρος του ηλεκτρολογείου έχει γεμίσει στο παρελθόν με 1 μέτρο νερό, πολλά χρόνια πριν κατασκευασθούν οι διαδρομές.

5. Η αναφερόμενη έμφραξη των εκτονώσεων έχει γίνει, μάλλον για να αποφευχθεί η διάθεση ομβρίων στην περιμετρική οδό (οδό Θεωρίας) η οποία δεν διαθέτει δίκτυο ομβρίων. Έτσι, τα όμβρια, από την υδρορροή του τείχους, μέσω του περιπάτου καταλήγουν διαχεόμενα, στην περιοχή της “Κλεψύδρας” και στην συνέχεια μέσω δύο εγκάρσιων τεχνικών στην λεκάνη της Αρχαίας Αγοράς.

6. Ήδη εκπονείται ολοκληρωμένη υδραυλική μελέτη, όπως προβλέπεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ (19/5/20), σε συνεργασία της Υ.Σ.Μ.Α, της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και εξωτερικών συνεργατών του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο και χρηματοδοτεί την μελέτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει επί πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπισθεί.