Κικίλιας - Εμβολιασμός: Εθνική εκστρατεία έως τον Ιούνιο του '21

«Σκοπός να μεταδοθεί σωστά το μήνυμα του εμβολιασμού σε κάθε γωνιά της χώρας», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Εθνική εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορoνοϊού έως την 31η Ιουνίου 2021 ξεκινά το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο Βασίλης Κικίλιας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για την αναδιοργάνωση του ΤΑΠΠ.

Ο υπουργός Υγείας υπεραμύνθηκε της ρύθμισης, «κάνοντας λόγο για μια εθνική προσπάθεια μείζονος σημασίας, σε ένα εγχείρημα που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στη χώρα, ώστε να επιστρέψει σε μερική κανονικότητα».

«Δεν είναι κυβερνητικό αλλά ένα εθνικό και πατριωτικό εγχείρημα, που θα δώσει τη δυνατότητα να φτάσουμε σε κάθε άκρη της χώρας και να ενημερώσουμε σωστά για την αναγκαιότητα των εμβολίων. Αυτή η εθνική εκστρατεία περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μπροστάρηδες μπαίνουν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, η Εκκλησία της Ελλάδας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β΄ βαθμού, επιστημονικοί, ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι, επαγγελματικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ΜΚΟ, με σκοπό να μεταδοθεί σωστά το μήνυμα του εμβολιασμού σε κάθε γωνιά της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, συγκροτείται στο υπουργείο Υγείας, τριμελής επιτροπή οργάνωσης της εθνικής εκστρατείας, μέλη της οποίας είναι ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον υπουργό Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι η διαφήμιση για την προώθηση των μηνυμάτων «θα γίνει με διαγωνιστικές διαδικασίες, διαφάνεια και καθαρότητα» και τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε στα κόμματα ότι θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Την τροπολογία υπερψηφίζουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 δηλώνουν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση καταψηφίζει.

Αναλυτικά η ομιλία του Βασίλη Κικίλια

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.

Κύριοι συνάδελφοι, να πω δυο κουβέντες μόνο για την πρώτη τροπολογία με αριθμό 657, την οποία καταθέσαμε ως Υπουργείο Υγείας, που αφορά πρώτα και κυρίως τη νομιμοποίηση των δαπανών, έτσι ώστε να πληρωθούν οι υπερωρίες του προσωπικού στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν άλλα συναρμόδια Υπουργεία δια των φορέων και των υπηρεσιών τους να διενεργούν τα rapid test και τεχνικές διατάξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το clawback.

Η δεύτερη τροπολογία την οποία καταθέσαμε, με αριθμό 658, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω, και πρέπει να το κάνω από αυτό το βήμα, τους συναδέλφους μας στη Βουλή δια των κομμάτων τους: της μείζονας αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό και τον συνάδελφό μας από το ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Πουλά και τον εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, που εκπροσώπησε το κόμμα αντί του κυρίου Κλέωνα Γρηγοριάδη στη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας.

Αλλά και των υπολοίπων κομμάτων με τη συμφωνία και τις επιμέρους αντιρρήσεις τις οποίες ενδεχομένως είχαν, για αυτό το οποίο αποτελεί εθνική προτεραιότητα μείζονος σημασίας και τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας: την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού.

Το είπα και χθες στο Υπουργείο Υγείας στους εκπροσώπους των κομμάτων, το λέω και σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία: Δεν είναι κυβερνητικό θέμα, δεν είναι κομματικό θέμα, είναι βαθιά εθνικό και πατριωτικό θέμα.

Η δυνατότητα να φτάσουμε στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία πόλη, στο τελευταίο νησί της χώρας και να ενημερώσουμε σωστά τους συμπολίτες μας, επιστημονικά, τεκμηριωμένα, δομημένα για το τι είναι τα εμβόλια, τι είναι ο εμβολιασμός, πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ποιους θα εμπεριέχει, ποιος ο τρόπος για να φτάσει κανείς σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, ποια είναι τα fake news τα οποία δεν πρέπει να ακούει.

Όλη αυτή η προσπάθεια είναι φύσει αδύνατον να γίνει μόνο από την ελληνική Κυβέρνηση. Είναι φύσει αδύνατον να γίνει μόνο από τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι φύσει αδύνατον να γίνει μόνο από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Μπροστάρηδες στην προσπάθεια μπαίνουν τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Μαζί με αυτούς, στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού θα συμμετέχουν: η Εκκλησία της Ελλάδος, ο 1ος και 2ος βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο για την παρότρυνση σε όλους τους Δημάρχους, στα Δημοτικά Συμβούλια και στις αντιπολιτεύσεις των Δημοτικών Αρχών, για τη δυνατότητα να μεταδώσουν σωστά το μήνυμα του εμβολιασμού μέχρι και το τελευταίο χωριό της χώρας. Θα συμμετέχουν όλοι οι Ιατρικοί και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, τα επιστημονικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, ΜΚΟ, όλες οι επιχειρήσεις, ενημερώνοντας το προσωπικό τους, όλος ο δημόσιος τομέας.

Είναι μια εθνική προσπάθεια μείζονος σημασίας. Τέτοιο υγειονομικό εγχείρημα δεν έχει επαναληφθεί ποτέ ξανά στη χώρα. Και είναι αυτή τη στιγμή, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, ο μοναδικός τρόπος να επιστρέψουμε εμείς οι Έλληνες σε μια καταρχάς μερική κανονικότητα, να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω και να μπορούμε να εργαστούμε κανονικά, να μπορούμε να επανακοινωνικοποιηθούμε, να αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας γονείς, συνανθρώπους, φίλους.

Αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει να κάνει με την διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και των φορέων και των κοινωνικών εταίρων, των συνδικαλιστικών φορέων, καταγράφεται μέσα στη διάταξη αυτή. Και έχει ως κύριο σκοπό και στόχο την ενημέρωση, καθόλη τη διάρκεια του εμβολιασμού, όσους μήνες και αν αυτός διαρκέσει.

Είναι μια εθνική εκστρατεία εμβολιασμού. Βεβαίως έχει και ένα κομμάτι διαφημιστικής προώθησης του μηνύματος αυτού, το οποίο όμως, όπως συμφωνήσαμε με τα κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, θα γίνει με διαγωνιστικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή των κομμάτων, με διαφάνεια, με καθαρότητα και με λογοδοσία.

Θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας όλων αυτών των μηνών, όλοι εμείς θα έχουμε μείνει ευχαριστημένοι γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ενημερωθεί σωστά, θα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά η αναγκαιότητα αυτής της τεράστιας εθνικής προσπάθειας, θα έχουμε αντικρούσει και θα έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο τα fake news, τις δεισιδαιμονίες και την προσπάθεια κάποιων να πλήξουν αυτή την εθνική προσπάθεια.

Και θα έχουμε μπορέσει στο μέτρο του δυνατού, καθότι γνωρίζετε ότι από το Σύνταγμά μας ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, να πείσουμε τους συμπολίτες μας, ακόμα και τους πιο δύσπιστους, έτσι ώστε να μπορέσουν με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έγκριτων επιστημόνων, κορυφαίων στο χώρο της λοιμωξιολογίας. Μια Επιτροπή η οποία έχει διοριστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και ως Υπουργός Υγείας την άφησα άθικτη. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο εννοούμε τη σύμπνοια και τη συναίνεση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα,.

Θα εμβολιάζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι υγειονομικοί, οι ευπαθείς ομάδες και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, καθώς θα εγκρίνονται τα εμβόλια και θα έρχονται στη χώρα μας. Την ίδια χρονική στιγμή για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια μέρα σε κάθε χώρα. Και φυσικά, τα εμβόλια είναι δωρεάν για τον πολίτη. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στην αποπληρωμή των εμβολίων και μοιράζονται στην Ευρώπη με αλγόριθμο τέτοιο, ανάλογα με τους πληθυσμούς της κάθε χώρας.

Ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Έχω αναλάβει και έχουμε αναλάβει ως Υπουργείο Υγείας υποχρέωση σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση να ενημερώνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στο επιστημονικό κομμάτι δια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για το ποιες είναι οι επιστημονικές εξελίξεις και οι ιδιαιτερότητες, γιατί είναι πολύ δύσκολο επιστημονικό εγχείρημα.

Δεύτερον, δια της τεχνοκρατικής-επιχειρησιακής ομάδας για το πώς προχωρούν τα logistics, οι διαγωνισμοί, οι προμήθειες, ποια είναι τα εμβολιαστικά κέντρα, πού βρίσκονται σε όλη τη χώρα, πώς θα αποφύγουμε cyber attacks, πώς ψηφιακά θα ενισχύσουμε τη διαδικασία, πώς θα γίνει η φύλαξη των εμβολίων, πώς με διεθνή στάνταρτ θα φτάσουν στη χώρα μας, πώς θα μεταφερθούν σε εργοστάσια, φαρμακαποθήκες και στη σειρά της αλυσίδας του εμβολιασμού στα εμβολιαστικά κέντρα.

Και τρίτον, πώς θα προχωράει η διαδικασία αυτή της ενημέρωσης των πολιτών για τα βασικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο για τον εμβολιασμό, στα οποία βασικά μηνύματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα όλα τα κόμματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

