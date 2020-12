Οικονομία

Δηλώσεις Covid: δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες χωρίς αποζημίωση

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις εκπτώσεις ενοικίου και τους συμψηφισμούς.





Συνολικά 338.528 δηλώσεις Covid που αφορούν το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο υποβλήθηκαν έως τις 09.10.2020 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις οποίες περιλαμβάνονται 79.829 τροποποιητικές δηλώσεις.

Οι παραπάνω δηλώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περιλαμβάνουν 259.530 δηλώσεις επαγγελματικής στέγης και 78.998 δηλώσεις κατοικίας, οι οποίες αφορούν 514.806 εκμισθωτές, 353.867 μισθωτές και 393.114 ακίνητα.

Από το σύνολο των δηλώσεων που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ, δεκτές (περιλαμβάνονται 36.347 "πολλαπλές δηλώσεις”) έγιναν 239.542 ή το 70,76%. Προς διόρθωση είναι 19.680 δηλώσεις ή το 5,81%, ενώ με την ένδειξη "Μη δικαιούχοι - προς απόρριψη” χαρακτηρίστηκαν 79.306 δηλώσεις ή το 23,43%.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις Covid, έχουν πραγματοποιηθεί 263.379 συμψηφισμοί σε 227.887 δικαιούχους, συνολικού ποσού 42.841.382,32 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της Αρχής, η κατανομή των εκπτώσεων αφορά δύο κυρίως φόρους, τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και τον ΕΝΦΙΑ.