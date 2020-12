Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Έγραψε Ιστορία ο Σπανούλης

Οι Πειραιώτες πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ.

Με δύο σπουδαία “διπλά” έκλεισε τη δική του... διαβολοβδομάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος με ρεκόρ 7-5 “έπιασε” οκτάδα.

Δύο ημέρες μετά τον θρίαμβο της Βαρκελώνης, οι “ερυθρόλευκοι” πέρασαν νικηφόρα και από το Βελιγράδι, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο και νίκησαν 79-81 δια χειρός Γιώργου Πρίντεζη (γκολ-φάουλ στα 3,2΄΄), για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 45-37, 61-62, 79-81

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Ο' Μπράιαντ 16, Γουόλντεν 13, Λόιντ 13, Ουσκόκοβιτς 2, Νταβίντοβατς 8, Λάζιτς 3, Ριθ 7, Ντόμπριτς 5, Γιάγκοντιτς-Κουρίτζα 10, Κούζμιτς 2.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάρισον 12, Λαρεντζάκης 11, Σπανούλης 14, Σλούκας 12, Μάρτιν 1, Βεζένκοβ, Πρίντεζης 16, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ 8, Τζένκινς, Έλις 4, ΜακΚίσικ 3.

Έγραψε Ιστορία ο Βασίλης Σπανούλης

Το βράδυ της Πέμπτης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έγινε και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, από τη γέννηση της διοργάνωσης, τη σεζόν 1957-58! Ο “Kill-Bill” χρειαζόταν 13 πόντους, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, για να αφήσει στη δεύτερη θέση έναν άλλο “θρύλο”, τον πρώην αρχηγό της Μπαρτσελόνα και παλαίμαχο πλέον, Χουάν Κάρλος Ναβάρο. O “La Bomba” πέτυχε 4.321 πόντους στα Κύπελλα Πρωταθλητριών, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague.

O Βασίλης Σπανούλης, στο τζάμπολ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, είχε 4.309 και στις αρχές τις 4ης περιόδου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό στο 4ο δεκάλεπτο, έφτασε τους 13 πόντους στο παιχνίδι, αφού με εκείνο το δίποντο που έκανε το 61-64 υπέρ του Ολυμπιακού, έφτασε τους 4.322 πόντους στην καριέρα του στα Κύπελλα Πρωταθλητριών. Ήδη, από τις 2 Ιανουαρίου 2020, ο Βασίλης Σπανούλης, είχε περάσει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Euroleague (από τη σεζόν 2000-01 δηλαδή), στον αγώνα κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, αφήνοντας στη 2η θέση και τότε... ποιον άλλον; Τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Για την Ιστορία, ο Σπανούλης ολοκλήρωσε το ματς στο Βελιγράδι με 14 πόντους (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/5 βολές), ενώ μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ.