“Άγριες Μέλισσες”: ένοχα μυστικά, κρυφά πάθη και απρόσμενες εξελίξεις (εικόνες)

Διαρκείς οι ανατροπές στις ζωές των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 61

Χριστούγεννα στο Διαφάνι και το χωριό γιορτάζει.

Η Ελένη αποκαλύπτει στη Δρόσω ποιος πραγματικά είναι ο Βόσκαρης και μαζί με τον Λάμπρο ψάχνουν να βρουν τρόπο να τον διώξουν. Αποφασίζουν να μιλήσουν στον εισαγγελέα Γραμματικό παρότι εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Πηνελόπη. Η Ασημίνα πιέζεται από την επιστροφή της Δρόσως και βλέπει πως ο Νικηφόρος είναι διατεθειμένος να της επιτρέψει να βλέπει το παιδί. Μοναδικός της σύμμαχος σ’ αυτή την κατάσταση είναι η Μυρσίνη. Η Δρόσω καταλαβαίνει πως δε θα είναι εύκολη η επιστροφή στο χωριό της. Όλοι φοβούνται πως γύρισε για να πάρει το παιδί. Μόνο ο Κωνσταντής είναι χαρούμενος που τη βλέπει πάλι πίσω. Η Δόμνα, όμως, θα του κόψει τη χαρά. Η Σοφούλα λέει στον Άγγελο να έρθει να την ξαναζητήσει. Ο Βόσκαρης, όμως, τη γυροφέρνει καθώς προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του. Ο Μιλτιάδης πιάνει τη Βιολέτα να του λέει ψέματα και γίνεται έξαλλος, ενώ ο Μελέτης παρασύρεται και δείχνει τα αισθήματά του στην Πηνελόπη.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 62

Ο Λάμπρος και η Βιολέτα αναγκάζονται ν’ αποκαλύψουν την αλήθεια στον Μιλτιάδη που καλείται πια να πάρει μια σημαντική απόφαση για τον εαυτό του. Ο Μελέτης υποψιάζεται όλο και περισσότερο πως η Ανέτ και ο Σωκράτης κρύβουν κάτι σημαντικό. Η Ασημίνα ανακαλύπτει κάτι που θ’ αναζωπυρώσει τη ζήλεια της για τον Νικηφόρο και τη Δρόσω. Στο σπίτι του Τόλλια, η χαρά διαδέχεται το σοκ καθώς δίνεται η συγκατάθεση για τον αρραβώνα του Άγγελου και της Σοφούλας. Ο Νέστορας έχει μια αναπάντεχη επίσκεψη που θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ένοχο παρελθόν του, ενώ μια συνάντηση του Κωνσταντή και της Δρόσως, θα αποκαλύψει τα πραγματικά αισθήματα που έχει για εκείνη ο Κωνσταντής. Ο Μιλτιάδης αποφασίζει να σταματήσει την κατάρα της οικογένειάς του μ’ έναν παράδοξο τρόπο. Το Χριστουγεννιάτικο γλέντι, που στήνεται στο καφενείο, παίρνει επικίνδυνη τροπή όταν ο Δούκας πληροφορείται πως η Ελένη βρίσκεται εκεί.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 63

Η Ελένη ευχαριστεί τον Κωνσταντή που τη βοήθησε να βρει τη Δρόσω αλλά δεν έχει πειστεί ακόμα για τις προθέσεις του. Ο Βόσκαρης γλιτώνει τον Δούκα από τη φυλακή και του δείχνει πως είναι με το μέρος του. Ο Δούκας, όμως, δεν ξεχνάει ποιος είναι και τι έχει κάνει στο παρελθόν. Ο Νέστορας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο φόβο του καθώς ο Νικολαΐδης έρχεται να του κάνει ερωτήσεις για τον Μπεκιάρη και τον Κυπραίο. Ο Προύσαλης έχει να διαλέξει ανάμεσα στη φιλία του με τον Ταξίαρχο και το καθήκον του ως Ενωμοτάρχης. Ο Νικηφόρος παρουσιάζει στον Συνεταιρισμό τον Ιγνατιάδη και την πρότασή του, αλλά θα βρεθεί απέναντι στην Ελένη που επιστρέφει δυναμικά. Η Ασημίνα συνεχίζει να αρνείται στην Ουρανία πως βλέπει ερωτικά τον Μπάμπη. Τι θα κάνει, όμως, όταν θα βρεθεί μόνη μαζί του στο νέο του σπίτι; Το χωριό γιορτάζει την επανένωση Άγγελου-Σοφούλας αλλά ο Βόσκαρης παραμονεύει. Ο Γραμματικός βρίσκει το ημερολόγιο της Πηνελόπης και το διαβάζει. Τι θα κάνει όταν ανακαλύψει ποιος ήταν ο κρυφός της έρωτας; Η Μυρσίνη πηγαίνει να βρει τη Δρόσω για να την πείσει να φύγει, πάλι, από το χωριό. Θα καταλάβει, όμως, πως δεν είναι πια το κοριτσάκι που έφυγε έξι χρόνια πριν.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 64

Ο Μελέτης πιέζει τον Κωνσταντή να του αποκαλύψει με ποια είναι ερωτευμένος, ενώ ο Σωκράτης τους κλείνει μια μεγάλη δουλειά μ’ έναν πελάτη, που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν. Ο Νικηφόρος βλέπει μέρα με τη μέρα τον γάμο του να βουλιάζει ενώ η Ασημίνα για να βρει διέξοδο οδηγείται σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ο Μιλτιάδης παίρνει μια απόφαση που θα ταράξει τη Βιολέτα ενώ η Ανέτ προσπαθεί να προστατέψει τον γιο της από την οργή του άρρωστου αδελφού της. Ο Δούκας αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια του Βόσκαρη, για να φύγει η Ελένη από το χωριό, και το ίδιο βράδυ η Ελένη θα έχει μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της που θα τη βάλει σε περιπέτειες. Η Μυρσίνη θα μάθει, με τον πιο απρόσμενο τρόπο, το ένοχο μυστικό του Δούκα και τα θεμέλια του γάμου τους κινδυνεύουν να κλονιστούν ανεπανόρθωτα.

