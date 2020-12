Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Με τη Σελήνη στον επίμονο Σκορπιό, όλα αρχίζουμε να τα εξετάζουμε με περισσότερη ανάλυση.

ΚΡΙΟΣ: Φαίνεστε πάντα τόσο σίγουροι για τις κινήσεις σας και για τις άμεσες αποφάσεις σας, που δύσκολα κάποιος θα πίστευε πως υπάρχουν στιγμές που η αμφιβολία και η ανασφάλεια φωλιάζει στην ψυχή σας, δημιουργώντας ερωτηματικά για τη δράση σας. Όσο και αν οι ημέρες αυτές, κυρίως η Παρασκευή, έχουν την τάση να σας αποδιοργανώσουν, θέτοντας τις αναστολές τους, μη πτοείστε. Δείτε το σαν μια ευκαιρία να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας. Το ταίρι σας είναι η πηγή της δύναμης σας.

ΤΑΥΡΟΣ: Θέλετε γύρω σας ανθρώπους σκεπτόμενους. Πίσω από την καθημερινή τριβή που αναγκαστικά έχετε μαζί τους, λόγω της άμεσης επαφής, θα θέλατε να νοιώθουν την αιτία των αντιδράσεων σας. Οι απαιτήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τις βαθύτερες επιθυμίες σας, μα δεν είναι πάντα κατανοητές ακόμα και από αυτούς που σας γνωρίζουν πολύ καλά. Οι συμπεριφορές των άλλων, ειδικά του συντρόφου σας, θα σας προβληματίσουν. Το δίλημμα βέβαια είναι αν θα κατεβάσετε τον πήχη των επιθυμιών σας ή αν θα απομακρύνετε τους ακατάλληλους… για σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αντιλαμβάνεστε πως οι απαιτήσεις των προϊσταμένων και οι συμπεριφορές των συναδέλφων σας στον χώρο της εργασίας σας οδήγησαν ίσως σε μια πιεστική και κάποιες φορές ακραία συμπεριφορά, που το μόνο που θα μπορούσε να δημιουργήσετε ακόμα και αμφιβολίες για την εργασιακή σας ευσυνειδησία. Θα μπορούσατε ωστόσο την Παρασκευή να χρησιμοποιήσετε την ευστροφία και τη διαλλακτικότητα σας για να φέρετε την ηρεμία και την τάξη μέσα από τον διάλογο. Στα ερωτικά σας, υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά και αυτό σας μπερδεύει περισσότερο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Στον τομέα των ερωτικών σας σχέσεων θα μπορούσατε να δώσετε την προσοχή σας αυτές τις μέρες, μιας και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να αποκαταστήσετε πολλές από τις παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν. Οι εντάσεις προφανώς σας έφεραν αντιμέτωπους με δύσκολες ή ακόμα και οριστικές αποφάσεις, μα καλό θα ήταν πριν κλείσετε εντελώς το κεφάλαιο να δώσετε τον χρόνο, όπως και τις ευκαιρίες, στο ταίρι σας να σας εκθέσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σίγουρα θα κερδίσετε με την όποια έκβαση, θα είναι η βεβαιότητα των δικών σας αποφάσεών.

ΛΕΩΝ: Τα εργασιακά σας θέματα απαιτούν ολοκληρωτικά την προσοχή σας, καθώς τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματά τους δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε και να ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο. Τα προβλήματα της δουλειάς μεταφέρονται στο σπίτι και το άσχημο κλίμα που επικρατεί στο σπίτι δεν σας αφήνει να ανακτήσετε τη χαμένη σας διάθεση, ώστε να αφοσιωθείτε στην εργασία σας. Κάπου εδώ, καλό θα ήταν να σπάσετε τον φαύλο κύκλο και να φέρετε την ηρεμία. Η λύση θα μπορούσε να είναι απλή, διαχωρίζοντας εντελώς τον έναν τομέα από τον άλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι επικοινωνιακές εκρήξεις δεν θα μπορούσαν να φέρουν και τα καλύτερα αποτελέσματα σε κανέναν τομέα της ζωής σας, πόσο μάλλον στα τραυματισμένα ερωτικά σας. Προφανώς η επίμονη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη σχέση με το ταίρι σας, έχει οπωσδήποτε δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα που νοιώθετε πως ίσως δύσκολα θα το προσπεράσετε. Η σημερινή μέρα έχει μια καθαρά επουλωτική διάθεση προσφέροντας την αυτονόητη ηρεμία μετά την καταιγίδα. Σε συναινετικό κλίμα μπορείτε σήμερα να χτίσετε σε νέες βάσεις… μόνο αν το επιθυμείτε.

ΖΥΓΟΣ: Ο τομέας των οικονομικών σας αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτό προφανώς σας δίνει κάποια ανακούφιση, μιας και οι λύσεις που έρχονται, μεταφέρουν και ανάσες ανακούφισης. Πολλές είναι οι εκκρεμότητες που θα μπορούσατε να καλύψετε αυτές τις μέρες και σίγουρα θα καταφέρετε να βρείτε ξανά την ηρεμία σας. Στα εργασιακά σας δημιουργούνται καινούριες προοπτικές. Καλό θα ήταν όμως πριν θεωρήσετε κάτι ως δεδομένο, να ελέγξετε τόσο την αξιοπιστία του όσο και το κρυφό όφελος αυτών που σας το προτείνουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το πέρασμα της Σελήνης από τη δική σας περιοχή δεν θα μπορούσατε αυτές τις μέρες να μην ασχοληθείτε με τα απόλυτα προσωπικά σας ζητήματα. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις εδώ και καιρό βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, και αν αυτό αρχικά σας έδωσε τη δύναμη και το πείσμα να αντισταθείτε σε όποιες δυσκολίες, προσπαθώντας να τις αλλάξετε, ίσως αυτές τις μέρες αισθανθείτε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Καλό θα ήταν να δώσετε στον σύντροφο σας τον χρόνο να σας εμπιστευτεί ξανά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η διάθεσή σας αυτές τις μέρες δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και η καλύτερη. Οι καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σας λογικά σας προβληματίζουν. Νοιώθετε την ανάγκη να αποσυρθείτε και να εξετάσετε όλα αυτά που συμβαίνουν από μια πιο μοναχική και σιωπηλή θέση. Η εσωτερική ανασκόπηση ίσως είναι επιβεβλημένη και σίγουρα θα σας δώσει κάποια αποτελέσματα σκέψεων, ώστε να είστε πια βέβαιοι για το τι θέλετε και τι έχετε ανάγκη αυτή την περίοδο της ζωής σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σας το λογικό και το απόλυτα κατανοητό είναι να μην θέλετε τίποτα επιπλέον να προστεθεί, όπως και οποιαδήποτε άλλη προβληματική κατάσταση να ζητά άμεσα λύση από εσάς. Ο τομέας των φίλων σας θα σας απασχολήσει αυτές τις ημέρες, καθώς η εκρηκτική διάθεση του τριημέρου ενδεχομένως κατά τη διάρκεια του θα μπορούσε να προκαλέσει ανακατατάξεις και ξεσπάσματα. Στο όλο ανατρεπτικό κλίμα δεν λείπουν και οι ανεπιθύμητες για εσάς εντάσεις με το ταίρι σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τριήμερο που ακολουθεί σας φέρνει κάποιες ξαφνικές ανατροπές, που δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστες, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Οι πιέσεις του τελευταίου διαστήματος σας έφεραν πολλές ευθύνες που προφανώς σας πιέσανε. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στον χώρο της εργασίας και η πίεση που νοιώθετε λόγω αυτών δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα με κατανόηση από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να αναχαιτίσει τη δράση σας, γιατί είστε πολύ κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΙΧΘΥΕΣ: Προφανώς, είναι δύσκολο να βυθιστείτε στα νερά της εσωτερικής ηρεμίας και γαλήνης όταν τα προβλήματα του κόσμου τούτου απαιτούν τη δράση και τη συμμετοχή σας για να διεκδικήσετε τόσο τα κεκτημένα όσο και αυτά που πρεσβεύετε. Η επικοινωνιακή σας τακτική αυτές τις μέρες διαφαίνεται πως δεν είναι αυτή ακριβώς που σας αρμόζει. Ενδεχομένως θα υπάρξουν στιγμές που οι εκρήξεις θα είναι αναπόφευκτες, αλλά αυτό μόνο για καλό μπορεί να γίνει. Σκεφτείτε πως κανένας πόλεμος, ποτέ, δεν κερδήθηκε χωρίς μάχες.

Πηγή: Astrologos.gr