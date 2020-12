Οικονομία

Lockdown - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: καταλήξαμε σε μέτρα με το μικρότερο δυνατό ρίσκο

Τι είπε ο υπουργός για τα μέτρα στα οποία κατέληξε η κυβέρνηση. Πώς θα λειτουργήσει το click away. Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά κέντρα.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν ενόψει των εορτών παρουσιάζουν σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι αυτά με το μικρότερο δυνατό ρίσκο εξηγώντας ότι κάθε τι που ανοίγει, κρύβει ένα ρίσκο, καθώς ο ιός μεταδίδεται από την κινητικότητα των ανθρώπων.

“Εμείς στο υπουργείο δουλεύαμε κάποια σενάρια. Ήμασταν προετοιμασμένοι και για το σενάριο, στο οποίο καταλήξαμε. Οι λοιμωξιολόγοι μας έκαναν αναλυτική παρουσίαση με βάση τα σενάρια που είχαμε καταρτίσει” τόνισε ο υπουργός σημειώνοντας ότι η εισήγηση των ειδικών δεν ήταν αυτή που θα ήθελε, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψηλός.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται θα έχουν μια χρονική διάρκεια ικανή να βάλει τέλος στην καθημερινή σεναριολογία που προκαλεί σύγχυση. Ο υπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει ρύθμιση για να τη δίκαιη λειτουργία χονδρικής και λιανικής, ενώ ξεκαθάρισε ότι τα εμπορικά κέντρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ειδικότερα, για το click away τόνισε ότι δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν όλα τα καταστήματα, παρά μόνο όσα έχουν είσοδο στο δρόμο.

“Υπάρχει πρόβλεψη και για τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop. Είμαστε μια κυβέρνηση για όλους, όχι μόνο για τους μεγάλους. Θα τα ανακοινώσουμε όλα συγκροτημένα. Καταλήξαμε σε αυτό που μπορεί να γίνει. Συζητήσαμε πολλές ώρες με τους λοιμωξιολόγους” ανέφερε ο υπουργός.

Τέλος, αναφέρθηκε στις εικόνες χάους που παρατηρήθηκαν έξω από τα Harrods στο Λονδίνο, μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αποφευχθεί στη χώρα μας. Όσον αφορά στο άνοιγμα της αγοράς και την ελεύθερη κίνηση, το περασμένο καλοκαίρι, είπε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε όλες τις συμβουλές που έδωσε η επιτροπή των ειδικών.