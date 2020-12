Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: πληρώνουμε έναν τραγικό φόρο θανάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ τόνισε ότι εάν τηρήσουμε τα μέτρα, θα φτάσουμε στα 700-800 κρούσματα μέχρι το τέλος του έτους.