Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τραγικός ο απολογισμός στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει να θερίζει ζωές ο κορονοϊός στις ΗΠΑ. Χιλιάδες νεκροί σε 24 ώρες.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Πέμπτη 2.900 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, νέος πολύ βαρύς απολογισμός για τη χώρα που είναι αντιμέτωπη με έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, στη χώρα επιβεβαιώθηκαν πάνω από 210.000 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, κατά τους αριθμούς του πανεπιστημίου, που συμβουλεύθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Πάνω από 107.000 άνθρωποι με την COVID-19 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία στην ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, κατά τους αριθμούς του COVID Tracking Project.

Οι ΗΠΑ σπάνε το ένα πίσω από το άλλο μαύρα ρεκόρ: εδώ και μια εβδομάδα, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο, τα νέα κρούσματα ξεπερνούν τα 200.000 σε ημερήσια βάση.

Παράλληλα, ο αριθμός των θανάτων σε ημερήσια βάση ξεπέρασε τους 2.400 τις οκτώ από τις τελευταίες δέκα ημέρες, με πάνω από 3.000 μέσα σε ένα 24ωρο προχθές Τετάρτη (σ.σ. το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς έκανε λόγο για πάνω από 3.200 νεκρούς την ημέρα αυτή, ρεκόρ κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει εκείνο).

Αντίθετα με το πρώτο κύμα, την άνοιξη — που ποτέ δεν καταλάγιασε στην πραγματικότητα — και το δεύτερο, το καλοκαίρι, η τρέχουσα έξαρση πλήττει τη χώρα στο σύνολό της.

Οι Αμερικανοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην προσεχή διανομή εμβολίου στη χώρα, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, μετά τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής του ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων (FDA) να εγκριθεί η κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

Ως αυτό το στάδιο, πάνω από 292.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σύνολο των 15 και πλέον εκατομμυρίων Αμερικανών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Ωστόσο, στέλεχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) εκτίμησε χθες Πέμπτη ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ πιθανόν κυμαίνεται γύρω στα 52 εκατομμύρια.