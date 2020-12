Κόσμος

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στις ΗΠΑ - Το οργισμένο tweet της Κιμ Καρντάσιαν

Είχε συλληφθεί για διπλό φόνο.Την αντίθεσή της για την εκτέλεση του 40χρονου εξέφρασε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η προεδρική θητεία του οποίου λήγει σε μερικές εβδομάδες, επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση ενός Αφροαμερικανού που είχε καταδικασθεί για φόνο και κρατούνταν σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Ιντιάνα.

Ο Μπράντον Μπέρναρντ, 40 ετών, πέθανε με θανατηφόρα ένεση χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην ομοσπονδιακή φυλακή στο Τερ Οτ της Ιντιάνα, σύμφωνα με ρεπορταζ των μέσων ενημέρωσης.

Ο Μπέρναρντ είχε συλληφθεί για διπλό φόνο που είχε διαπράξει ως 18χρονος και μέλος μιας συμμορίας και στη συνέχεια καταδικάσθηκε σε θάνατο από ορκωτό δικαστήριο. Η σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ εξέφρασε την αντίθεσή της στην εκτέλεση της θανατικής ποινής του.

Η ίδια έγραψε στο Twitter: «1 ώρα μέχρι να εκτελεσθεί ο Μπράντον Μπέρναρντ. Είναι Ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων #HumanRightsDay και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελούμε κάποιον που ήταν 18 ετών όταν έγινε το έγκλημα, δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε και έχει αναμορφώσει τον εαυτό του. Μεγάλη ντροπή».

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα για την αναβολή της εκτέλεσης του Μπέρναρντ χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να πραγματοποιηθούν αρκετές ομοσπονδιακές εκτελέσεις καταδικασμένων σε θάνατο πριν αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα ο Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Δημοκρατικός Μπάιντεν απορρίπτει τη θανατική ποινή. Ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ επέβαλε την επανάληψη των εκτελέσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ενώ πολλές αμερικανικές πολιτείες επιβάλλουν τη θανατική ποινή, από το 2003 δεν είχαν πραγματοποιηθεί εκτελέσεις. Έκτοτε τα ομοσπονδιακά δικαστήρια συνέχισαν να επιβάλλουν την ποινή του θανάτου, όμως μέχρι πρόσφατα δεν είχε πραγματοποιηθεί καμιά εκτέλεση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξανάρχισε τις εκτελέσεις τον Ιούλιο έπειτα από κενό 17 ετών στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Μπέρναρντ ήταν ο ένατος που εκτελέσθηκε φέτος από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μετέδωσε το NBC News.