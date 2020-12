Κοινωνία

ΦΣΘ: όχι στη διανομή φαρμάκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς

Αντίθετος στη διανομή φαρμάκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ανακοίνωση ότι εγκαινιάζεται ο τρόπος αυτός από τον ΕΟΠΥΥ.

Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ, τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα που χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού βάσει Νόμου. Επιπλέον υπόκεινται σε ειδικές συνθήκες μεταφοράς, φύλαξης και διάθεσης με στόχο την ασφάλεια των ασθενών και τα μοναδικά εχέγγυα για την τήρηση αυτών των κανόνων είναι οι φαρμακοποιοί και ο χώρος του φαρμακείου.

Όπως επισημαίνει ο ΦΣΘ, τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα που χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού βάσει Νόμου. Επιπλέον υπόκεινται σε ειδικές συνθήκες μεταφοράς, φύλαξης και διάθεσης με στόχο την ασφάλεια των ασθενών και τα μοναδικά εχέγγυα για την τήρηση αυτών των κανόνων είναι οι φαρμακοποιοί και ο χώρος του φαρμακείου.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών από τις εταιρείες ταχυμεταφορών το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των αποστολών, έχει γίνει εμφανής σε όλους μας. Πιο συγκεκριμένα, είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο οι πολυήμερες καθυστερήσεις αποστολών και διανομών, ενώ έχουν εκδοθεί και ανακοινώσεις με τις οποίες πληροφορούμαστε την αδυναμία εξυπηρέτησης για νέες αποστολές. Μάρτυρες αυτής της κατάστασης έχουμε γίνει και οι φαρμακοποιοί της πόλης μας που προτιμήσαμε τις εταιρείες ταχυμεταφορών για την αποστολή των συνταγών μας στο Σύλλογο και παρόλο που πέρασε η προθεσμία υποβολής, αυτές ακόμη δεν έχουν παραδοθεί! Τέτοιες καθυστερήσεις, όμως, είναι απαγορευτικές όταν πρόκειται για φάρμακα από τα οποία εξαρτάται η θεραπεία των ασθενών, αναφέρει ο ΦΣΘ και προσθέτει:

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται μία εταιρεία ταχυμεταφοράς να αντικαταστήσει ή να παρακάμψει το ρόλο του φαρμακοποιού, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής στην επικοινωνία με τους πολίτες και φροντίζει για κάθε ασθενή να λάβει το φάρμακο που χρειάζεται, τη στιγμή που το χρειάζεται, διασφαλίζοντας τις συνθήκες αποθήκευσης και διάθεσής του.

Οι φαρμακοποιοί, επιτελώντας τον κοινωνικό ρόλο τους, στηρίζουν έμπρακτα τους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, καθώς συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ και διαθέτουν τα αναγκαία φάρμακα γλιτώνοντας τους από την ταλαιπωρία και την πολύωρη αναμονή σε ουρές. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης παραμένει πιστός στη διάθεση όλων των φαρμάκων από τον φυσικό χώρο τους, που είναι το φαρμακείο και ζητεί την κατάργηση της υπηρεσίας διανομής φαρμάκων από εταιρεία κούριερ ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι.