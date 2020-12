Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021: πρεμιέρα για την πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που «στοχεύει στην υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης, με την οικονομία σε λειτουργία και την κοινωνία όρθια», όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Με τις οικονομικές μεταβλητές της πανδημίας στο επίκεντρο, αρχίζει σήμερα το απόγευμα, η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2021. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που «στοχεύει στην υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης, με την οικονομία σε λειτουργία και την κοινωνία όρθια», όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την επεξεργασία του προϋπολογισμού στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου είχε μιλήσει για μηδενική στήριξη της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα της υγειονομικής κρίσης, και είχε χαρακτηρίσει «έωλες» τις παραδοχές του προϋπολογισμού ως προς την αναμενόμενη ανάπτυξη του 2021.

Ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής Κώστας Σκανδαλίδης είχε χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό «ανεφάρμοστο, ατελέσφορο και κυρίως, προσωρινό».

Ο εισηγητής του ΚΚΕ Ν.Καραθανασόπουλος είχε επαναλάβει τη θέση του κόμματος για κατάργηση του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, που ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας βάζει πάνω από όλα τα κέρδη.

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Β. Βιλιάρδος είχε πει ότι συνεχίζεται η πολιτική των μνημονίων, «οδηγώντας μας από το κακό στο χειρότερο και σήμερα στο χείριστο». Για «εικονικό» προϋπολογισμό, που «η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα εφαρμοστεί, και που χαμηλώνει τις δαπάνες για την υγεία εν μέσω κορωνοϊού», μίλησε ο εισηγητής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ο προϋπολογισμός του Κράτους συζητείται και ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής μέσα σε πέντε συνεδριάσεις. Η συζήτηση, που αρχίζει σήμερα με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων, θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, οπότε και ο προϋπολογισμός θα τεθεί προς ψήφιση τα μεσάνυχτα. Σημειώνεται ότι η ψήφιση γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία, και ενέχει παραδοσιακά, χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.