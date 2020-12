Life

“Το Καφέ της Χαράς”: ένας γάμος γεμάτος… εκπλήξεις! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες περιπέτειες για τους κατοίκους του Κολοκοτρωνιτσίου, το βράδυ της Παρασκευής, στον ΑΝΤ1.

Απόψε, στο 23ο επεισόδιο της σειράς «Το Καφέ της Χαράς», στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Η ημέρα του γάμου του Μάνου και της Αρετής πλησιάζει.

Η Χαρά και η Βάλια βοηθούν την Αρετή στα πάντα. Μέχρι και bachelor party οργανώνουν στο Καφέ, κάνοντας φυσικά έξαλλο τον Περίανδρο!

Την ημέρα του γάμου, η Χαρά μαθαίνει τυχαία πως η Στέλλα θα συναντήσει τον Βασίλη στο Καφέ και μάλιστα τη βλέπει να παίρνει μαζί της και ένα όπλο. Αμέσως, η Χαρά ειδοποιεί τον Περίανδρο.

Την ίδια στιγμή στην εκκλησία, απειλητικά σύννεφα μαζεύονται πάνω από τον ουρανό του Κολοκοκτρωνιτσίου, ενώ ο Περίανδρος καθυστερεί να εμφανιστεί…

#ToKafeTisXaras

Gallery