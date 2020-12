Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Λαγούτης και Μπλέτσας σε… τρελή τροχιά! (εικόνες)

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ Παρασκευής στον ΑΝΤ1, με τους Φάνη Λαμπρόπουλο και Νικόλα Ράπτη σε… ”άλλη φάση”.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Πέτρος Λαγούτης:

Για ποιον λόγο ήρθε στο «Χιούστον το λύσαμε» με μπλούζα Μαραντόνα;

Πώς είναι η συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη;

Θα υπάρξει τρίτη σεζόν του «Έτερος Εγώ»;

Πώς είναι η σχέση του με τη Μυρτώ Αλικάκη; Πώς καταφέρνουν να έχουν φιλικές σχέσεις;

Πώς ξεπέρασε τον εθισμό του στον τζόγο και με ποιο τρόπο έφτασε στο σημείο να πει «τέρμα»;

Νιώθει άβολα όταν κάνει ερωτικές σκηνές;

Τέλος, αποδεικνύει το ανακριτικό και υποκριτικό του ταλέντο στο πλατό της εκπομπής!

Αμέσως μετά ο Ευτύχης Μπλέτσας απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Πώς νιώθει για την πατρότητα και τι έχει να πει για τη σύντροφό του, Ηλέκτρα;

Πότε διαφωνούν;

Θα ήθελε να πάει σε κάποιο ταξίδι χωρίς την Ηλέκτρα;

Ποια είναι η μεγαλύτερη αλητεία που έχει κάνει ποτέ;

Σε ποια άλλη χώρα θα μπορούσε να μείνει μόνιμα;

Μπορεί άραγε να τραγουδήσει μέταλ;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame