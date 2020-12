Πολιτισμός

“1968” στον ΑΝΤ1: η ταινία για τον άθλο που ένωσε τους Έλληνες

Ακόμη μια σπουδαία ταινία προσφέρει ο ΑΝΤ1 στους τηλεθεατές, για ένα ξεχωριστό βράδυ Παρασκευής.

4 Απριλίου 1968. Το φωταγωγημένο Καλλιμάρμαρο είναι γεμάτο με κόσμο και η περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου αναμεταδίδεται μέσα από εκατομμύρια τρανζιστοράκια. Ο αγώνας ΑΕΚ-Σλάβια Πράγας αρχίζει. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, η ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα θα αλλάξει για πάντα…

Μία ιστορία που συγκινεί τους παλαιότερους και εμπνέει τις νέες γενιές, το «1968», έρχεται στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στις 22:00!

Ο Τάσος Μπουλμέτης, σκηνοθέτης της «Πολίτικης Κουζίνας» και του «Νοτιά», εμπνέεται από τον επικό αγώνα ΑΕΚ - Σλάβια Πράγας, έναν πραγματικό αθλητικό άθλο που έγραψε ιστορία, ένωσε ολόκληρη την Ελλάδα σε μια νύχτα και απέδειξε περίτρανα τη δύναμη της ελληνικής ψυχής ενάντια σε κάθε αντίπαλο, όσο ισχυρός κι αν είναι.

Μισό αιώνα μετά, ο Τάσος Μπουλμέτης επιστρατεύει ένα πλούσιο και ταλαντούχο καστ για να αποκαλύψει το συναρπαστικό παρασκήνιο πίσω από το άπιαστο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αγαπημένοι ηθοποιοί ενσαρκώνουν καθημερινές ιστορίες σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από καθοριστικές αλλαγές σε όλο τον πλανήτη, όταν η αναπάντεχη νίκη μιας ομάδας με ψυχή ανακήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού την Ελλάδα κυπελλούχο Ευρώπης.

Μέσα σε μία λαμπερή νύχτα, ξετυλίγεται μια ιστορία εθνικής ανάτασης, με επίκεντρο τον θρυλικό αγώνα στο Καλλιμάρμαρο που παρακολούθησε ολόκληρη η Ελλάδα από το ραδιόφωνο, και πάνω από 80.000 άνθρωποι από κοντά (ρεκόρ Γκίνες για την εποχή, ως η μεγαλύτερη συνάθροιση σε αγώνα μπάσκετ).

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Μητσικώστας, Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροματάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας Αυγουστίδης, Θέμης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, Αντώνης Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής Κατσαφάδος, Γιώργος Σουξές, Αλέξανδρος Αμερικάνος, Αλέξανδρος Μούκανος, Μαρία Αντουλινάκη, Γιώργος Βουρδαμής