Παράξενα

Εντυπωσιακό εύρημα: απολιθωμένο δέντρο εντοπίστηκε με τα κλαδιά του (εικόνες)

Ένα μεγάλο απολιθωμένο δένδρο που διατηρήθηκε ακέραιο με τα κλαδιά και τις ρίζες του εντοπίσθηκε, τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών που πραγματοποιούνται κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου.

Πρόκειται για σπανιότατο εύρημα καθώς είναι η πρώτη φορά, από το 1995 οπότε ξεκίνησαν οι ανασκαφές στην περιοχή της Δυτικής Λέσβου από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εντοπίζεται απολιθωμένο δένδρο με τα κλαδιά του.

«Ο απολιθωμένος κορμός διατηρείται σχεδόν ακέραιος μέσα σε λεπτόκκοκο ορίζοντα ηφαιστειακής στάχτης. Τα λεπτόκοκκα ηφαιστειακά υλικά κάλυψαν και διατηρήσαν ακέραιo τον κορμό, τα κλαδιά και τις ρίζες του δένδρου», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου και υπεύθυνος της ανασκαφής, καθηγητής Νίκος Ζούρος. «Το δένδρο βρίσκεται στην αρχική θέση ανάπτυξής του και φαίνεται ότι η βιαιότητα της ηφαιστειακής έκρηξης το ξάπλωσε στο έδαφος στη θέση που βρέθηκε. Εκεί σκεπάστηκε από παχύ στρώμα ηφαιστειακής στάχτης και στη συνέχεια απολιθώθηκε», προσθέτει.

Στην ίδια θέση βρέθηκε μεγάλος αριθμός φύλλων καρποφόρων δένδρων που προέρχονται από τα φυτά του υποτροπικού δάσους της Λέσβου πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. «Σημαντικό στοιχείο, επίσης, είναι και ο προσανατολισμός του κορμού που έρχεται να επιβεβαιώσει στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη και δεύτερου σημαντικού ηφαιστείου, εκτός από αυτό της Βατούσας, που φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία του απολιθωμένου δάσους» σημειώνει ο κ. Ζούρος. Η αποκάλυψη του σημαντικού ευρήματος έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης του παλαιού ασφαλτοτάπητα του δρόμου Καλλονής-Σιγρίου στο ύψος της διασταύρωσης του δρόμου που οδηγεί στο Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους.

Από τη στιγμή της εύρεσης, εδώ και τρεις εβδομάδες, το σύνολο του προσωπικού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που απασχολείται στις εργασίες ανασκαφής και συντήρησης των απολιθωμάτων εργάζεται εντατικά για την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών αποκάλυψης των κλαδιών του δένδρου και την ασφαλή διατήρηση του ευρήματος. Κατασκευάστηκε ειδικός νάρθηκας γύρω από τον κορμό και τα κλαδιά του δέντρου, προκειμένου να προστατευθεί και να διατηρηθεί ακέραιο το εύρημα. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ειδικής μεταλλικής σχάρας που θα επιτρέψει τη μεταφορά του ευρήματος σε γειτονική θέση. Παράλληλα, διαμορφώθηκε, από την κατασκευάστρια του οδικού άξονα τεχνική εταιρεία, ειδική πλατεία σε παρακείμενο χώρο προκειμένου να υποδεχθεί το εύρημα και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου.

«Πρόκειται -χωρίς αμφιβολία- για μοναδικό εύρημα που συνιστά μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις απολιθωμάτων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένας αντίστοιχος κορμός απολιθωμένου δένδρου με ακέραιες τις διακλαδώσεις του, που να έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση μέχρι σήμερα. Η ανάδειξη του ευρήματος στην νέα του θέση αναμένεται να γίνει τους προσεχείς μήνες, έτσι ώστε να είναι ορατό και επισκέψιμο από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής» καταλήγει ο κ. Ζούρος.

Σημειώνεται, ότι οι σωστικές ανασκαφές που διενεργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου, από το καλοκαίρι του 2018, έχουν φέρει στο φως εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό απολιθωμένων κορμών και φυλλοφόρων οριζόντων στο τμήμα του δρόμου που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους από την Άντισσα έως το Σίγρι.

Η φετινή χρονιά «έκρυβε» πολλές εκπλήξεις, καθώς νέες απολιθωματοφόρες θέσεις ήρθαν να προστεθούν στις υπάρχουσες, συνθέτοντας το παζλ του υποτροπικού δάσους που υπήρχε στην περιοχή πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κατακείμενων και ιστάμενων απολιθωμένων κορμών, ενώ σχετικά με το πρόσφατο εύρημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είχε βρεθεί μέχρι σήμερα κορμός με τις διακλαδώσεις αυτής της κλίμακας και διαστάσεων.