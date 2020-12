Οικονομία

Lockdown: τι αλλάζει για κομμωτήρια και ταχυμεταφορές - Πότε θα ανοιξουν οι εκκλησίες

Τι θα ισχύσει για τα βιβλιοπωλεία. Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα και τα Φώτα. Τι αλλάζει για τους επισκέπτες απο το εξωτερικό.

Με αναφορά στις περιοχές που παραμένει ανησυχητική η κατάσταση, όσον αφορά το επιδημιολογικό φορτίο ξεκίνησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να παρουσιαστούν τα μέτρα που θα ισχύσουν εν όψει των γιορτών.

Εξήγησε ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ ανέρχεται σε 83% στην επικράτεια, 77% στην Αττική και 91% στη Θεσσαλονίκη. «Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση των δεδομένων δεν είναι δυστυχώς ικανοποιητικό», τόνισε. «Δεν πέφτουν τα κρούσματα και δεν αποσυμφορούνται οι ΜΕΘ στον βαθμό που αναμενόταν. Με ευθύνη όλων μας. Δεν μπορούμε κατ' επέκταση να προχωρήσουμε σε επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο και στον χρόνο που όλοι θα θέλαμε», τόνισε.

«Παρά το γεγονός ότι παρήλθαν πέντε εβδομάδες από την εφαρμογή του δεύτερου lockdown, η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα παραμένει επιβαρυμένη. Τα κρούσματα σε εθνικό επίπεδο παραμένουν υψηλά. Τα πιο πολλά - ανά 100.000 κατοίκους πληθυσμού - εντοπίζονται στους Νομούς Πιερίας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας, Ξάνθης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Φλώρινας. Ανησυχητική κρίνεται - με βάση τον κυλιόμενο μέσο όρο των 7 ημερών - και η κατάσταση στη Δυτική Αττική. Την ίδια στιγμή, πιεστική εξακολουθεί να παραμένει και η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και ιδίως στις Μ.Ε.Θ. των οποίων το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 83% στην Επικράτεια, 77% στην Αττική και 91% στη Θεσσαλονίκη.

Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση των δεδομένων δεν είναι δυστυχώς ικανοποιητικό: δεν πέφτουν τα κρούσματα και δεν αποσυμφορούνται οι ΜΕΘ στο βαθμό που αναμενόταν. Με ευθύνη όλων μας. Δεν μπορούμε, κατ' επέκταση, να προχωρήσουμε σε επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο και στον χρόνο που όλοι θα θέλαμε. Καταστάσεις συνωστισμού, όπως αυτές που είδαμε στη Βρετανία και τη Γαλλία, χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη χώρα μας. Και είναι στο χέρι μας» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, με αυτά τα δεδομένα, κατόπιν και των εισηγήσεων των ειδικών, αποφασίστηκε:

Πρώτον: Η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, κατ' εξαίρεση, από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας τους (click-away).

Δεύτερον: Το άνοιγμα των κομμωτηρίων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τρίτον: Το άνοιγμα των βιβλιοπωλείων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, επίσης με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου, και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή ένας πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.

Τέταρτον: Το άνοιγμα των εκκλησιών μας για τους πιστούς, ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και εννέα ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανείων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Πέμπτον: Τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Διευκρινίζεται ότι για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, στο προαναφερθέν πλαίσιο λειτουργίας τους, θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2.

Σημειώνεται ακόμη ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 περιορίζεται, από τις 10 που είχε εξαγγελθεί, στις 3 ημέρες.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι πρέπει όλοι να «δείξουμε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους κοινούς κανόνες για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να αποτρέψουμε ένα τρίτο κύμα. Πλησιάζουμε, άλλωστε, τη μέρα που θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός και η αντίστροφη μέτρηση για την απαλλαγή της κοινωνίας μας από τον κίνδυνο του φονικού ιού και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα που στερηθήκαμε». Εξήγησε ότι «προετοιμάζονται ήδη για τον σκοπό αυτό, 1018 εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και 65 Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ. Προετοιμάζεται παράλληλα μια εθνική εκστρατεία εμβολιασμού με εγκυρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση, και διαφάνεια, για συνεχή ενημέρωση της κοινωνίας, τόσο για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο εμβολιασμός στις πόλεις και τα χωριά μας.

Υπογραμμίζεται ότι η προσπάθεια αυτή - για ένα εγχείρημα πρωτόγνωρης έκτασης και αυξημένης δυσκολίας - είναι εθνική υπόθεση. Στην οποία όλοι οφείλουμε να συμμετάσχουμε, ώστε να φέρουμε στην ελληνική κοινωνία, το ταχύτερο δυνατό, την ανοσία και την απαλλαγή από τον ύπουλο κοινό εχθρό». Αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε το λόγο στον υπουργό Ανάπτυξης για να εξειδικεύσει τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε.

Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές μέσω click away και την λειτουργία των καταστημάτων έδωσε ο Υπ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι εφόσον παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού έξω απο καταστήματα, τότε θα υπάρξει αναστολή του μέτρου.

«Ενώ σε όλη την Ευρώπη οι εκκλησίες παραμένουν ανοικτές, η ΝΔ απαγορεύει ακόμα και την τέλεση Αγιασμού των Υδάτων, που δεν είχε ανασταλεί ποτέ στην ιστορία. Ούτε στην πανούκλα, ούτε επί τουρκοκρατίας, ούτε επί ναζιστικής κατοχής. Ελπίζουμε τα Φώτα να «φωτίσουν» τους κυβερνώντες ώστε να αντιληφθούν τα κολοσσιαία λάθη τους», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.