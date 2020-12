Οικονομία

Γεωργιάδης: click away υπό όρους και μόνο για μαγαζιά με "πόρτα σε δρόμο"

Πως θα γίνεται η παραγγελία και η προμήθεια προϊόντων. Πως θα πληρώνει ο καταναλωτής. Τι θα γίνει με τα κλειστά εμπορικά κέντρα.

«Η κυβέρνηση έπειτα από ενδελεχή εξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων και μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων οδηγήθηκε στην αναγκαστική απόφαση να μην επιτρέψουμε το άνοιγμα του λιανεμπορίου ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο των εορτών», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των μέτρων εν όψει των εορτών, λαμβάνοντας τον λόγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στ. Πέτσα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω προς όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους εργαζομένους: δεν υποκρινόμαστε ότι αυτό δεν προκαλεί τεράστια ζημία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία συγκλονιστικά δύσκολη απόφαση για όλους πίσω από την οποία, όμως, πρέπει να συνταχθούμε με πειθαρχία και αποφασιστικότητα, διότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αγαθό: την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας, των φίλων μας, των συγγενών μας, των παιδιών μας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Εξήγησε πως μπροστά στο πολύ μεγάλο αυτό δίλημμα στο οποίο οδηγηθήκαμε από την πανδημία «η κυβέρνηση θα επιτρέψει μόνο τη λειτουργία του click away, δηλαδή της λιανικής πώλησης με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Κατ' εξαίρεση για λόγους συμβολισμού και για λόγους προβολής του πνεύματος και του πολιτισμού του λιανικού εμπορίου των αμιγώς βιβλιοπωλείων».

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές στο εμπόριο για την περίοδο των εορτών και ειδικότερα την περίοδο 13 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου είπε ότι «από τις υπηρεσίες θα επιτρέψουμε να ανοίξουν μόνο τα κομμωτήρια, τα κουρεία και οι υπηρεσίες ΚΤΕΟ». Υπογράμμισε πάντως πως «δεν υποκρινόμαστε ότι το click away μπορεί να ισοφαρίζει σε επιχειρήσεις τη ζημία από τη μη λειτουργία του λιανικού εμπορίου. Γι αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα που έως τώρα ελάμβαναν ως απολύτως κλειστές». Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι εάν παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού, η ισχύς της μεθόδου click away θα ανασταλεί.

Εξηγώντας τον τρόπο που θα γίνεται η προμήθεια αγαθών, ο Υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, σημείωσε ότι «μόνο ένας καταναλωτής θα επιτρέπεται να μεταβαίνει σε ένα κατάστημα, αφού έχει παραγγείλει ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς και αφού φέρει αποδεικτικό της ηλεκτρονικής συναλλαγής ή sms από την επιχείρηση με το ΑΦΜ και τα στοιχεία της, καθώς και ότι έχει γίνει παραγγελία. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνεται στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ασύρματου pos». Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι «η μέγιστη ουρά αναμονής σε κατάστημα θα είναι 9 άτομα, με απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των καταναλωτών, καθώς και ότι προβλέπεται πρόστιμο και σφράγισμα όποιας επιχείρησης βρεθεί να παρανομεί πχ. έχοντας στο εσωτερικό της κάποιον πελάτη».

«Το click away θα εφαρμοστεί μόνο από όσες επιχειρήσεις έχουν «πόρτα» σε δρόμο κι επομένως κλειστά εμπορικά κέντρα τύπου mall, συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή καταστήματα που βρίσκονται σε άλλους εσωτερικούς χώρους δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν βάσει αυτής της μεθόδου», ανέφερε ο Υπ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Σε ότι αφορά τα κομμωτήρια, ο Υπ. Επενδύσεων είπε ότι με όλα τα μέτρα προστασίας και τους περιορισμούς βάσει τετραγωνικών του καταστήματος θα λειτουργούν τα κομμωτήρια, μόνο με προκαθορισμένα ραντεβού και χωρίς να επιτρέπεται η αναμονή πελατών.

Συγκεκριμένοι οι κανόνες του click away

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επελέγη η λειτουργία της αγοράς μέσω της διαδικασίας click away. Τόνισε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν με ευλάβεια πολύ συγκεκριμένοι κανόνες, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού αλλά και κρούσματα καταστρατήγησης της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποσυρθεί και αυτή η λειτουργία.

Επισήμανε πως η διαδικασία θα εξελιχθεί μόνο με την προϋπόθεση «ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε» και υπογράμμισε τη σημασία τού να αποφευχθεί η μεγάλη κοινωνική κινητικότητα έξω από τα καταστήματα. «Είμαστε σε συζητήσεις ειδικότερα με τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν τη δυνατότητα της υπηρεσίας click away. Θα δούμε για επιπλέον προστατευτικά μέτρα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση για τον τρόπο που θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο έως τις 7 Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι έγινε διεξοδική συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων χθες και προχθές και πως τα μέτρα έχουν την απόλυτη έγκρισή τους. «Αν δεν την είχαν δεν θα τα είχα ανακοινώσει», διαβεβαίωσε ο κ. Γεωργιάδης ενώ επισήμανε πως αν τηρηθεί το click away με τον τρόπο που περιέγραψε, τελικά η κοινωνική κινητικότητα δεν θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους. «Αν δεν λαμβάναμε κανένα τέτοιο μέτρο, θα ρισκάραμε την πλήρη κατάρρευση του εμπορίου και του courier καθώς θα είχαμε συσσώρευση ανεκτέλεστων παραγγελιών και όταν θα ανοίγαμε το λιανικό εμπόριο κανονικά θα υπήρχε πολυκοσμία. 'Αρα και για να περιοριστεί η κινητικότητα και η πολυκοσμία, τότε ήταν αναγκαίο να βρεθεί διέξοδος», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι θα επιτρέπονται και τηλεφωνικές παραγγελίες, ώστε και μικρά καταστήματα να έχουν επαφή με τον πελάτη και να κάνουν χρήση της υπηρεσίας click away. «Απευθύνεται δηλαδή όχι μόνο στους μεγάλους αλλά και στους περισσότερους μικρούς. Δεν θέλω να υποκριθώ ότι θα αντικαταστήσει την κανονική λειτουργία, αλλά ήταν η καλύτερη δυνατή λύση υπό τις δεδομένες συνθήκες», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν υπάρχει μητρώο των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας και πως η κυβέρνηση έθεσε γενικούς κανόνες και αφορά όλες εκείνες που έχουν πρόσβαση σε δρόμο. Επανέλαβε ότι οι παραγγελίες θα μπορούν να γίνονται είτε μέσω του e-shop, είτε τηλεφωνικά και πως η υπηρεσία θα λειτουργήσει μόνο με την ηλεκτρονική απόδειξη της παραγγελίας και με συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία μόνο ένα άτομο θα μπορεί να την παραλάβει. «Από την τήρηση του κανόνα θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή όχι του μέτρου», προειδοποίησε.

Τέλος δήλωσε πως απελευθερώνεται η πώληση των παιχνιδιών στα σούπερ μάρκετ.